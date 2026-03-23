Luso-descendente da Ribeira Brava é vice-ministro na Venezuela
Francisco Garcês foi designado vice-ministro para a Transformação Qualitativa da Educação Universitária, integrando o executivo liderado por Delcy Rodríguez, na Venezuela, segundo revelam fontes bem colocadas no executivo bolivariano.
Luso-descendente, com raízes familiares na Ribeira Brava, o responsável assume funções numa área estratégica do ensino superior, num momento de reconfiguração governativa no país.
O percurso político de Francisco Garcês é marcado por várias funções de relevo. Antes de assumir a presidência da Câmara Municipal de Guaicaipuro, em Los Teques, onde exerceu como alcalde [presidente de Câmara] foi também ministro dos Transportes, consolidando experiência em diferentes níveis da administração pública.
A sua entrada no actual executivo reforça a presença de luso-descendentes em cargos de responsabilidade na Venezuela, espelhando a ligação histórica entre a Madeira e aquele país, onde a diáspora continua a afirmar-se nas mais diversas áreas.