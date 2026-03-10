RB1 critica teste de gestão de tráfego no túnel da Ribeira Brava

O Movimento Independente Ribeira Brava em Primeiro (RB1) criticou esta terça-feira, 10 de Março, o anúncio do Governo Regional sobre a realização de um teste de gestão de tráfego no túnel da Ribeira Brava, considerando que a medida poderá dificultar o acesso à vila.

Governo Regional implementa medida experimental para reduzir congestionamento na Ribeira Brava Segundo dados de 2025, circulam cerca de 26 mil veículos por dia no sublanço da Via Expresso, entre a Rotunda Norte e a Rotunda Sul da Ribeira Brava

Em causa está a instalação de um semáforo na via esquerda no sentido Serra de Água – Ribeira Brava, junto à rotunda sul. Em nota emitida, o movimento refere que a solução poderá representar “mais um obstáculo no acesso à vila da Ribeira Brava”, afectando residentes e pessoas que se deslocam ao concelho para trabalhar ou utilizar serviços.

O RB1 manifesta ainda receio de que a medida temporária se torne permanente. Segundo o comunicado, “muitas decisões começam por ser apresentadas como meros ‘testes’, mas acabam por se tornar permanentes, sem que haja uma verdadeira avaliação do impacto real nas populações”.

O movimento considera que a prioridade deveria passar por soluções estruturais para melhorar a mobilidade na zona oeste da Madeira, alertando que a medida poderá prejudicar residentes, comércio local, restauração e serviços.

O RB1 critica também a actuação do executivo da Câmara Municipal da Ribeira Brava, afirmando que este terá aceite a solução sem uma posição firme. O movimento sustenta que o concelho “precisa de uma liderança que faça ouvir a sua voz e que exija soluções que não prejudiquem o acesso à vila nem a dinâmica económica do concelho”.

O líder do movimento e vereador Marco Martins manifesta “tristeza e desilusão” com a forma como o processo foi conduzido, considerando que “os interesses da população da Ribeira Brava parecem não ter sido devidamente salvaguardados”.

O RB1 conclui que a mobilidade na zona oeste da Madeira “é um problema sério” e defende a implementação de soluções “pensadas, estruturais e duradouras”.