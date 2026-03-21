Jorge Santos anuncia estudo de mobilidade na Ribeira Brava

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, anunciou este sábado, 21 de Março, a recuperação da Vereda das Fontes, em São Paulo, e a realização de um estudo de mobilidade interna no concelho. A revelação foi feita esta tarde, durante as comemorações dos 564 anos da freguesia, que decorreram no Salão Paroquial da Ribeira Brava.

Segundo o autarca, a intervenção na Vereda das Fontes permitirá a criação de acesso automóvel, enquanto o estudo de mobilidade terá como objectivo “tomar decisões e preparar o próprio futuro” com base em dados concretos.

Na ocasião, Jorge Santos reconheceu a necessidade de repensar o trânsito na Zona Oeste, sublinhando que o problema não se resolve com “opiniões de ocasião, nem com soluções improvisadas”. O presidente da autarquia criticou também intervenções externas, afirmando que a Ribeira Brava “não precisa de lições de quem olha para os problemas à distância” e rejeitando “opiniões de ocasião", “discursos fáceis” e “soluções milagrosas para problemas complexos”.

Relativamente à obra na Rua dos Dragoeiros, o autarca destacou tratar-se de uma intervenção “de grande complexidade”, numa área com infra-estruturas de saneamento “profundamente obsoletas”. Ainda assim, garantiu que irá “acompanhar, exigir e pressionar para que os impactos sejam reduzidos”, considerando que a obra “faz falta e vai resolver problemas conhecidos”.

Perante a presença do secretário Regional das Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, o autarca da Ribeira Brava mostrou-se grato pela colaboração do Governo Regional, mas alertou para projectos que continuam por concretizar, tais como a frente mar, o auditório e o prolongamento dos travessões e muros de protecção da ribeira até à Meia Légua. “A Ribeira Brava necessita destes projectos e não pode continuar a adiar, sob pena de não ser compreendida quando chegar a hora de pedir compreensão”, afirmou.

O autarca aproveitou ainda para dirigir uma mensagem ao presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, João Pedro Correia, defendendo a importância de “dar resposta e acompanhar de perto as necessidades da população” e manifestando disponibilidade para manter uma cooperação institucional “baseada no respeito e no interesse comum”.

Um momento para destacar o protocolo financeiro entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, no valor de 52 mil euros, integrado num apoio anual de 115 mil euros, correspondente a cerca de 95% do Fundo de Financiamento das Freguesias. Jorge Santos considerou que o apoio representa “um sinal de confiança” com vista a dotar a junta de meios para actuar com maior rapidez junto da população: "É assim que deve ser porque não olhamos diferente para quem pensa diferente”, assumiu.