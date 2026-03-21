Nacional perde em Famalicão

O Nacional perdeu, 1-0, com o Famalicão em jogo da 27.ª jornada da I Liga. Ba, aos 63 minutos, marcou o único golo da partida.

Num jogo em que a equipa madeirense teve algumas oportunidades para marcar, a falta de pontaria do ataque nacionalista voltou a estar em evidência. Esta foi a sexta derrota nas últimas oito jornadas e que agrava ainda mais a situação da equipa na tabela classificativa

Com esta derrota, o Nacional mantém o 16.º lugar- posição de play-off- com 22 pontos e pode ser igualado pelo Tondela, 17.º com 19 pontos, que recebe ainda hoje o AFS. Na próxima jornada, 28.ª, a equipa alvinegra recebe o Estrela da Amadora.