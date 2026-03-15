Veja quem esteve nas bancadas do Nacional-Estoril Praia

O Nacional perdeu, esta tarde, com o Estoril Praia, por 1-0, em partida referente à 26.ª jornada da I Liga.

Ainda assim foram vários adeptos madeirenses que se deslocaram à Choupana para a apoiar a formação alvinegra que, com este resultado, desceu para a 16.ª posição da tabela classificativa, ocupando agora o lugar de play-off.

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Na próxima jornada, agendada para o dia 21 de Março (sábado), às 15h30, o Nacional desloca-se ao reduto do Famalicão.