Nacional com duas novidades no onze em Famalicão

O Nacional apresenta duas mudanças no onze para o jogo desta tarde com o Famalicão – encontro da 27.ª jornada da I Liga que tem início às 15h30- isto tendo em comparação a equipa inicial da jornada passada com o Estoril. Laabidi e Lucas João são titulares em detrimento de Joel Silva e Chucho Ramírez.

Eis o onze do Nacional: Kaique, Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vítor e Vallier, Matheus Dias, Laabidi e Miguel Baeza; Paulinho Bóia, Lucas João e Gabriel Veron

O Nacional parte para esta jornada no 16.º lugar, posição de play-off, com 22 pontos. Na temporada passada, Famalicão e Nacional empataram (0-0).

O jogo tem como árbitro Pedro Ramalho, da Associação de Futebol de Évora.