Educação em destaque na imprensa nacional

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia, nesta segunda-feira, 16 de Março, início da terceira semana deste terceiro mês de 2026.

No Correio da Manhã:

- "Fornecimentos ao Estado. Governo assina contratos com acusado de corrupção"

- "Secretaria-geral já fez 4 negócios com empresa de arguido no 'Tutti Frutti'. Pedro Rosa Gil diz que vai provar inocência"

- "Reportagem CM. Iranianos da guerra e do medo"

- "Aumentos dos combustíveis penalizam mais famílias e empresas"

- "Racistas e misóginas. Mensagens chocam Universidade de Coimbra"

- "Queda de 'héli'. Justiça lenta sobre morte de cinco GNR no Douro"

- "FC Porto 3 Moreirense 0. Dragão firme na liderança"

- "Sporting. 'Acreditamos e queremos uma noite mágica'"

- "Benfica. Estratégia de Mourinho à 'moda do Porto'"

- "Saúde. Secretário de Estado favorece Hospital de amigo"

- "Condenada. Perseguidora contesta cadeia no Constitucional"

- "Em Ourique. Mãe e filha morrem em despiste de carro"

No Público:

- "Compradoras de créditos e bancos lideram empresas que inundam justiça"

- "Jerónimos. No tecto da igreja há 15 medalhões pintados que mal conhecíamos"

- "Presidências abertas. Quando os chefes de Estado decidem sair da capital"

- "Portugal. 'Cannabis' medicinal chega a menos de mil doentes"

- "Estreito de Ormuz. Irão agrava caos na energia e no abastecimento de petróleo"

- "Dmitro Kuleba. 'A Rússia não tem de ganhar na Ucrânia para atacar um país da NATO'"

- "Ginecologia e obstetrícia. Em Loures, enfermeiros especialistas reforçam resposta a grávidas de baixo risco"

- "Reforma laboral. O que se mantém e o que muda no pacote do trabalho (mas é ainda insuficiente para a UGT)"

No Jornal de Notícias:

- "Estudantes do privado pagam por estágios nos centros de saúde e hospitais"

- "F. C. Porto 3-0 Moreirense. Dragão guerreiro com nota artística"

- "Grande Porto. Estradas estão cheias de buracos"

- "Indemnização. Vendedor negligente vence caso de acidente de trabalho"

- "Escola de aviação. Curso de piloto custa 68 mil euros em base de Braga"

- "Testamento vital. Novos registos em queda há quatro anos"

- "Viana do Castelo. Mafalda Brandão é a nova mordoma das Festas d'Agonia"

No Diário de Notícias:

- "Exames dos alunos sem aulas devem valer menos na nota final, defendem diretores"

- "Crise. Preços de combustíveis subsidiados galgam em Portugal"

- "Entrevista. Carlos Eduardo Reis: 'Nunca envolvi Luís Montenegro neste ato eleitoral. Percebo quem o tenha feito'"

- "Reação. Ventura garante decisão interna no Chega sobre Bruno Mascarenhas"

- "Guerra. Coligação naval de Trump para libertar Ormuz recebida sem entusiasmo"

- "Râguebi. Portugal derruba hegemonia da Geórgia e volta a ser campeão europeu, 22 anos depois"

- "Espetáculo. 'Filodemo', uma comédia de Camões para celebrar o Dia Internacional do Teatro"

- "Entrevista. Vinícius Lages: 'Vamos identificar um portfólio de soluções para a diáspora brasileira"

No Negócios:

- "Governo recua no despedimento por justa causa, mas insiste nos ilegais"

- "Imobiliário detido por fundos de investimento bate recorde"

- "Investidor privado. Ainda há promoções para sair de casa na Páscoa"

- "Conversa capital. Carlos Mota dos Santos. 'Estamos a estudar processo do TGV na Arábia Saudita'"

- "Guerra no Irão. Atestar carro custa mais 14,75 euros no gasóleo e 9 na gasolina"

No O Jornal Económico:

- "Seis maiores da Europa forçam supervisão única"

- "CIP quer negociar. UGT acusa Governo de ser entrave"

- "BCE e UE receiam risco da crise dos fundos de crédito para a banca"

- "Pressão para aliados garantirem segurança sem sucesso"

- "10 cêntimos. Combustíveis sobem. Governo dá desconto de 1,4 cêntimos no gasóleo e de 2,7 na gasolina"

- 'Crescimento não significou uma elevação do nível médio de riqueza'. António Nogueira Leite"

- "Despejos mais rápidos. proprietários aplaudem, inquilinos condenam"

- "MBA Online da Porto Business School é sexto no mundo"

- "Automóvel. Vendas aumentaram 8,3% no ano passado para 8,5 mil milhões"

No O Jogo:

- "FC Porto 3-0 Moreirense. Dragão a voar. Entrada à campeão desequilibra a balança na primeira parte e confirma claro crescimento do líder"

- "Gabri Veiga abre o marcador, Pletuszewsld fatura mesmo com virose e William fecha a conta com golaço"

- "Francesco Farioli. 'Não faz sentido olhar para a tabela se um adversário tem um jogo a menos'"

- "Benfica. Barcelona voltou a ver Schjelderup. Norueguês observado por olheiro em Arouca"

- "Ivanovic colhe os frutos do trabalho invisível"

- "Sporting. Suárez dá o mote para a receção ao Bodo/Glimt. 'Queremos uma noite mágica'"

- "Antigos presidentes ao lado de Varandas"

- "Rio Ave 2-1 E. Amadora"

- "Nacional 0-1 Estoril"

- "Aves SAD 0-1 Santa Clara"

- "Futsal. Benfica e Nun'Álvares fazem a festa"

- "Finais masculina e feminina em Gondomar"

- "Voleibol. Taça de Portugal. Sporting-Benfica. Caneco vai para Alvalade"

- "Hóquei em patins. Troféu WSE. Valongo 4-1 Noisy. Valongo brilha na Europa"

No A Bola:

- "Ouro no banco. Suplentes do Benfica resolveram jogo em Arouca"

- "Aos 73 minutos 'entraram' 70 milhões em campo"

- "Ivanovic ganha balanço para a reta final"

- "FC Porto 3-0 Moreirense. Liderança vai firme"

- "Nacional 0-1 Estoril"

- "Aves SAD 0-1 Santa Clara"

- "Rio Ave 2-1 E. Amadora"

- "Sporting. Suárez acredita. 'Queremos noite mágica frente ao Bodo/Glimt"

- "Supertaças de futsal. Benfica vence a masculina, Nun'Álvares a feminina"

- "Inglaterra. Bruno Fernandes faz história no Man. United"

- "Rugby. Portugal brilha forte na Europa. Vitória (19-17) sobre a Geórgia no Rugby Europe Championship"

- "Hóquei em patins. Valongo conquista troféu internacional"

- "Voleibol. Taça de Portugal é do Sporting"

E no Record:

- "Sporting. Leão levanta onda. Equipa e adeptos acreditam num milagre"

- "Suárez. 'Queremos uma noite mágica que fique na memória de todos'"

- "Varandas toma posse quarta-feira"

- "FC Porto 3-0 Moreirense. Imparável. Dragão não facilita e segue firme na liderança"

- "Farioli. ''Levámos o jogo na direção certa"

- "Benfica. Otamendi acelera. Capitão tenta superar limitações físicas. Rende o castigado António Silva"

- "Croata convence Mourinho. Abram alas para Ivanovic"

- "Taça da Liga Futsal. Benfica 7-1 Elétrico. Águias levam troféu"

- "No feminino à moda de Fafe. Benfica 1-1 Nun'Álvares (4-5 G. P.)"

- "Taça de Portugal Voleibol. Benfica 2-3 Sporting. Verde ruge mais alto"

- "Râguebi. Portugal 19-17 Geórgia. Grandes lobos. Seleção conquista o Europe Championship"