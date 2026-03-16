Educação em destaque na imprensa nacional
Bom dia. Estas são as principais notícias do dia, nesta segunda-feira, 16 de Março, início da terceira semana deste terceiro mês de 2026.
No Correio da Manhã:
- "Fornecimentos ao Estado. Governo assina contratos com acusado de corrupção"
- "Secretaria-geral já fez 4 negócios com empresa de arguido no 'Tutti Frutti'. Pedro Rosa Gil diz que vai provar inocência"
- "Reportagem CM. Iranianos da guerra e do medo"
- "Aumentos dos combustíveis penalizam mais famílias e empresas"
- "Racistas e misóginas. Mensagens chocam Universidade de Coimbra"
- "Queda de 'héli'. Justiça lenta sobre morte de cinco GNR no Douro"
- "FC Porto 3 Moreirense 0. Dragão firme na liderança"
- "Sporting. 'Acreditamos e queremos uma noite mágica'"
- "Benfica. Estratégia de Mourinho à 'moda do Porto'"
- "Saúde. Secretário de Estado favorece Hospital de amigo"
- "Condenada. Perseguidora contesta cadeia no Constitucional"
- "Em Ourique. Mãe e filha morrem em despiste de carro"
No Público:
- "Compradoras de créditos e bancos lideram empresas que inundam justiça"
- "Jerónimos. No tecto da igreja há 15 medalhões pintados que mal conhecíamos"
- "Presidências abertas. Quando os chefes de Estado decidem sair da capital"
- "Portugal. 'Cannabis' medicinal chega a menos de mil doentes"
- "Estreito de Ormuz. Irão agrava caos na energia e no abastecimento de petróleo"
- "Dmitro Kuleba. 'A Rússia não tem de ganhar na Ucrânia para atacar um país da NATO'"
- "Ginecologia e obstetrícia. Em Loures, enfermeiros especialistas reforçam resposta a grávidas de baixo risco"
- "Reforma laboral. O que se mantém e o que muda no pacote do trabalho (mas é ainda insuficiente para a UGT)"
No Jornal de Notícias:
- "Estudantes do privado pagam por estágios nos centros de saúde e hospitais"
- "F. C. Porto 3-0 Moreirense. Dragão guerreiro com nota artística"
- "Grande Porto. Estradas estão cheias de buracos"
- "Indemnização. Vendedor negligente vence caso de acidente de trabalho"
- "Escola de aviação. Curso de piloto custa 68 mil euros em base de Braga"
- "Testamento vital. Novos registos em queda há quatro anos"
- "Viana do Castelo. Mafalda Brandão é a nova mordoma das Festas d'Agonia"
No Diário de Notícias:
- "Exames dos alunos sem aulas devem valer menos na nota final, defendem diretores"
- "Crise. Preços de combustíveis subsidiados galgam em Portugal"
- "Entrevista. Carlos Eduardo Reis: 'Nunca envolvi Luís Montenegro neste ato eleitoral. Percebo quem o tenha feito'"
- "Reação. Ventura garante decisão interna no Chega sobre Bruno Mascarenhas"
- "Guerra. Coligação naval de Trump para libertar Ormuz recebida sem entusiasmo"
- "Râguebi. Portugal derruba hegemonia da Geórgia e volta a ser campeão europeu, 22 anos depois"
- "Espetáculo. 'Filodemo', uma comédia de Camões para celebrar o Dia Internacional do Teatro"
- "Entrevista. Vinícius Lages: 'Vamos identificar um portfólio de soluções para a diáspora brasileira"
No Negócios:
- "Governo recua no despedimento por justa causa, mas insiste nos ilegais"
- "Imobiliário detido por fundos de investimento bate recorde"
- "Investidor privado. Ainda há promoções para sair de casa na Páscoa"
- "Conversa capital. Carlos Mota dos Santos. 'Estamos a estudar processo do TGV na Arábia Saudita'"
- "Guerra no Irão. Atestar carro custa mais 14,75 euros no gasóleo e 9 na gasolina"
No O Jornal Económico:
- "Seis maiores da Europa forçam supervisão única"
- "CIP quer negociar. UGT acusa Governo de ser entrave"
- "BCE e UE receiam risco da crise dos fundos de crédito para a banca"
- "Pressão para aliados garantirem segurança sem sucesso"
- "10 cêntimos. Combustíveis sobem. Governo dá desconto de 1,4 cêntimos no gasóleo e de 2,7 na gasolina"
- 'Crescimento não significou uma elevação do nível médio de riqueza'. António Nogueira Leite"
- "Despejos mais rápidos. proprietários aplaudem, inquilinos condenam"
- "MBA Online da Porto Business School é sexto no mundo"
- "Automóvel. Vendas aumentaram 8,3% no ano passado para 8,5 mil milhões"
No O Jogo:
- "FC Porto 3-0 Moreirense. Dragão a voar. Entrada à campeão desequilibra a balança na primeira parte e confirma claro crescimento do líder"
- "Gabri Veiga abre o marcador, Pletuszewsld fatura mesmo com virose e William fecha a conta com golaço"
- "Francesco Farioli. 'Não faz sentido olhar para a tabela se um adversário tem um jogo a menos'"
- "Benfica. Barcelona voltou a ver Schjelderup. Norueguês observado por olheiro em Arouca"
- "Ivanovic colhe os frutos do trabalho invisível"
- "Sporting. Suárez dá o mote para a receção ao Bodo/Glimt. 'Queremos uma noite mágica'"
- "Antigos presidentes ao lado de Varandas"
- "Rio Ave 2-1 E. Amadora"
- "Nacional 0-1 Estoril"
- "Aves SAD 0-1 Santa Clara"
- "Futsal. Benfica e Nun'Álvares fazem a festa"
- "Finais masculina e feminina em Gondomar"
- "Voleibol. Taça de Portugal. Sporting-Benfica. Caneco vai para Alvalade"
- "Hóquei em patins. Troféu WSE. Valongo 4-1 Noisy. Valongo brilha na Europa"
No A Bola:
- "Ouro no banco. Suplentes do Benfica resolveram jogo em Arouca"
- "Aos 73 minutos 'entraram' 70 milhões em campo"
- "Ivanovic ganha balanço para a reta final"
- "FC Porto 3-0 Moreirense. Liderança vai firme"
- "Nacional 0-1 Estoril"
- "Aves SAD 0-1 Santa Clara"
- "Rio Ave 2-1 E. Amadora"
- "Sporting. Suárez acredita. 'Queremos noite mágica frente ao Bodo/Glimt"
- "Supertaças de futsal. Benfica vence a masculina, Nun'Álvares a feminina"
- "Inglaterra. Bruno Fernandes faz história no Man. United"
- "Rugby. Portugal brilha forte na Europa. Vitória (19-17) sobre a Geórgia no Rugby Europe Championship"
- "Hóquei em patins. Valongo conquista troféu internacional"
- "Voleibol. Taça de Portugal é do Sporting"
E no Record:
- "Sporting. Leão levanta onda. Equipa e adeptos acreditam num milagre"
- "Suárez. 'Queremos uma noite mágica que fique na memória de todos'"
- "Varandas toma posse quarta-feira"
- "FC Porto 3-0 Moreirense. Imparável. Dragão não facilita e segue firme na liderança"
- "Farioli. ''Levámos o jogo na direção certa"
- "Benfica. Otamendi acelera. Capitão tenta superar limitações físicas. Rende o castigado António Silva"
- "Croata convence Mourinho. Abram alas para Ivanovic"
- "Taça da Liga Futsal. Benfica 7-1 Elétrico. Águias levam troféu"
- "No feminino à moda de Fafe. Benfica 1-1 Nun'Álvares (4-5 G. P.)"
- "Taça de Portugal Voleibol. Benfica 2-3 Sporting. Verde ruge mais alto"
- "Râguebi. Portugal 19-17 Geórgia. Grandes lobos. Seleção conquista o Europe Championship"