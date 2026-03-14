Portugal perde com Sérvia na qualificação para o Eurobasket2027 feminino

Maria João Bettencourt Correia, a mais internacional das basquetebolistas portuguesas, falhou o jogo da seleção nacional que hoje perdeu na recepção à Sérvia, na qualificação para o Eurobasket 2027. Natural do Funchal, a base/extremo de 35 anos, integra o grupo de 14 seleccionadas, mas foi uma das duas atletas excluídas das 12 que foram a jogo.

Na partida que decorreu no Pavilhão Multiusos 25 de Abril, em Almancil e que teve uma excelente casa e apoio do público, a selecção portuguesa feminina de basquetebol perdeu por 71-58 com a Sérvia, naquele que foi o terceiro encontro no Grupo G da primeira fase de qualificação.

Foto DR/FIBA

Depois do desaire na Sérvia por 77-71 e do triunfo caseiro face à Islândia por 100-70, a selecção portuguesa, que já perdia ao intervalo por 39-33, sofreu o segundo desaire na qualificação.

Com este resultado, Portugal, que procura a segunda presença seguida na fase final, após a estreia em 2025, é segundo do Grupo G, com quatro pontos em três jogos, atrás das sérvias, com oito pontos em quatro jogos, e à frente das islandesas, com três pontos em três jogos.

Maria João Correia foi a imagem de promoção do jogo, mas acabou por não ir a jogo. Foto DR/FPB

Refira-se que no primeiro jogo, a 15 de Novembro de 2025, Maria João Correia fizera 4 ressaltos e 1 assistência e no segundo jogo a 18 de Novembro fizera 15 pontos, 6 ressaltos e 4 assistências. O próximo jogo da selecção feminina é já na próxima terça-feira, 17 de Março, pelas 19h30, na Islândia.