Sporting Braga perde por 2-0 com Ferencváros

O Sporting de Braga ficou hoje mais longe dos quartos de final da Liga Europa em futebol, ao perder por 2-0 com o Ferencváros, em encontro da primeira mão dos 'oitavos', disputado em Budapeste.

Gabi Kanichowsky, aos 32 minutos, e Lenny Joseph, aos 69, apontaram os tentos dos magiares, face a uns 'arsenalistas' que somam por apuramentos as três presenças nos 'oitavos' da segunda competição da UEFA (2010/11, 2015/16 e 2021/22).

O encontro da segunda mão realiza-se na quarta-feira, pelas 15:30, na 'pedreira', com o vencedor da eliminatória a encontrar nos 'quartos' os gregos do Panathinaikos ou os espanhóis do Betis.