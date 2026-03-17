Portugal perde na Islândia, mas segue na qualificação para Eurobasket2027 feminino
A seleção portuguesa feminina de basquetebol assegurou hoje uma vaga na segunda fase de qualificação para o Eurobasket2027, apesar da derrota por 62-60 na Islândia, no quarto e último jogo no Grupo G da primeira ronda de apuramento.
Após duas derrotas com a Sérvia e uma vitória em casa sobre as islandesas, Portugal, que perdia ao intervalo por 31-30 em Reiquejavique, averbou o terceiro desaire em quatro jogos no grupo, mas garantiu a passagem enquanto segundo classificado.
A seleção lusa e a Islândia, terceira colocada, terminaram ambas com cinco pontos, atrás da líder Sérvia, com oito, mas as portuguesas acabaram por beneficiar do confronto direto com as nórdicas, face ao triunfo por 30 pontos de diferença em novembro (100-70).