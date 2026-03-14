Cassiano e Edna Campeões Regionais da Meia Maratona

Paulo Cassiano e Edna Rodrigues, ambos do Grupo Desportivo do Estreito (GDE) foram os grandes vencedores da Meia Maratona do Porto Santo, que esteve na estrada na manhã deste sábado. A vitória valeu-lhes o título de Campeões Regionais da Meia Maratona.

Segundo a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, esteve uma manhã excelente para a prática desportiva, com o tempo encoberto, e até com alguma chuva à mistura, logo após a entrega de prémios, algo não muito comum no Porto Santo nesta época do ano, Paulo Cassiano, completou os 21, 1 km do percurso com o tempo total de 1:10:36.

Na segunda posição quedou-se Amândio Correia, atleta da Associação Desportiva e Recreativa Água de Pena (ADRAP), que completou o percurso em 1:12:29. O pódio, entre os masculinos, fechou com Vitor H. Silva (Vip RC) que demorou 1:15:07 a completar o percurso.

Entre os femininos, Edna Rodrigues (GDE) foi a melhor, ao vencer com o tempo de 1:26:33, dominando por completo a corrida. A segunda posição, foi para Jéssica Gouveia, (GDE), que demorou mais 04:21 minutos a realizar os 21, 1 km do percurso. Fez o tempo de 1:31:55. O último lugar do pódio foi para Carina Teles McDonald's (MCDON), com o tempo de 1:35:18.

Lino Teles e Catarina Dinis melhores na ‘Mini’

Já no que diz respeito à mini maratona, a associação dá nota de destaque para a vitória de Lino Teles. O atleta do Centro de Atletismo do Funchal (CAFH), completou os 10km do percurso em 0:34:55 minutos. Seguiu-se na segunda posição Énio Silva, também do CAFH, com o tempo de 0:36:21. O último lugar do pódio foi para Lourenço Barcelos, atleta da ADRAP, com o tempo de 0:37:44, o que diz bem da intensidade com que a prova foi disputada.

Por seu turno, Catarina Dinis (CAFH) impôs-se entre os femininos ao conquistar o lugar mais alto do pódio com o tempo de 0:37:44. Na posição logo abaixo, ficou Soraia Rodrigues, Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz (CDCPM), com o tempo de 0:45:40. Na terceira posição, destaque para a ADRAP e para Ekaterina Zubareva, com o tempo de 0:46:51.

A entidade recordou, em comunicado, que a realização deste evento, da responsabilidade da Associação de Atletismo da Madeira e da Câmara Municipal do Porto Santo movimentou cerca de 750 pessoas, entre atletas, familiares e organização da prova, numa época ‘baixa’ no Porto Santo.