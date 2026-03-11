Cerca de 250 atletas correm no Porto Santo na Mini e Meia Maratona

Cerca de 250 atletas vão participar na Mini Maratona e na Meia Maratona do Porto Santo, que se realizam no próximo sábado, dia 14 de Março. O evento é organizado conjuntamente pela Associação de Atletismo da Madeira e pela Câmara Municipal do Porto Santo.

A partida está marcada para as 8h30, na Avenida Manuel Gregório Pestana Júnior (Estrada Marginal). A prova destinada aos escalões de sub-20, sub-23, seniores e veteranos (atletas nascidos em 2008 ou antes) terá uma distância aproximada de 10 quilómetros.

Já a Meia Maratona, destinada aos escalões de sub-23, seniores e veteranos (atletas nascidos em 2006 ou antes), terá a distância oficial de 21.097,5 metros.

A Meia Maratona do Porto Santo servirá ainda para apurar os campeões regionais absolutos e dos vários escalões de veteranos na distância, bem como os clubes campeões regionais coletivos.