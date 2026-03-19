Carro fica à beira do precipício por causa do gelo

Uma viatura ligeira de passageiros ficou ontem à beira de cair no precipício na zona do Paul da Serra, após deslizar no gelo que se formava nas primeiras quedas de neve na Madeira.

De acordo com o que foi possível apurar, do acidente resultou apenas danos na viatura e nos imóveis de retenção da estrada, que foram a salvação desta aventura que ia acabando mal.

O veículo ficou preso nos separadores da estrada, não caindo pela ribanceira desgovernado, após deslizar sem controlo em zona de descida.