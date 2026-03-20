IPMA prolonga aviso amarelo para chuva na Madeira e Porto Santo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo devido à precipitação para a Madeira e para Porto Santo, estando agora em vigor até às 18 horas de domingo, dia 22 de Março.

O alerta abrange a Costa Norte, Costa Sul, Regiões Montanhosas da Madeira e Porto Santo, prevendo-se "precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoadas".

Tornado provoca estragos no Porto Santo Vídeos e fotografias de porto-santenses ilustram aquilo que consideram ter sido um mini tornado

Ao final da tarde desta sexta-feira, o Porto Santo foi atingido por um tornado, fruto de "um fenómeno extremo associado a uma célula convectiva, com precipitação intensa durante cerca de 20 minutos".

O incidente resultou em 25 ocorrências: 3 quedas de árvores, 7 danos em edifícios e 15 inundações.

Depressão Therese provoca 67 ocorrências na Madeira Quedas de árvores e derrocadas marcam passagem da tempestade

A passagem da depressão Therese pela ilha da Madeira também provocou um total de 67 ocorrências até às 18 horas desta sexta-feira.

De acordo com o ponto de situação divulgado, a maioria das situações esteve relacionada com os efeitos das condições meteorológicas adversas, destacando-se 15 quedas de árvores e 14 movimentos de massas. Foram ainda registadas 5 quedas de redes eléctricas, 10 situações de sinalização de perigo e 3 quedas de estruturas.

O relatório dá também conta de 2 desabamentos, 2 remoções de elementos em perigo, 1 queda de elementos de construção e 1 inundação, além de 14 ocorrências diversas associadas ao mau tempo.