Funchal também acolhe manifestação 'Casa para Viver'

Dezasseis localidades voltam hoje a manifestar-se em defesa do direito à habitação, respondendo ao apelo da plataforma Casa para Viver, que espera uma adesão de milhares de pessoas.

"Já não dá" é a palavra de ordem do manifesto subscrito por 90 associações, coletivos, cooperativas, movimentos e sindicatos, que sairão às ruas de Funchal, Aveiro Aveiro, Barreiro, Benavente, Braga, Coimbra, Covilhã, Faro, Lagos, Leiria, Lisboa, Ponta Delgada, Portalegre, Porto, Vila Nova de Santo André e Viseu, criticando o impacto da especulação financeira e do turismo e exigindo mais habitação pública.

Na Madeira, o Núcleo Regional do Movimento Porta a Porta realiza pelas 11h30, na Placa Central, junto ao Largo D. Manuel I, em frente à Sé Catedral do Funchal, a concentração pelo direito à habitação.

Esta iniciativa pretende chamar a atenção para o agravamento dos problemas relacionados com a habitação, nomeadamente o aumento das rendas, a especulação imobiliária e as crescentes dificuldades no acesso à habitação por parte de muitas famílias, jovens e trabalhadores.

Com esta açcão, o Movimento Porta a Porta procura dar visibilidade a uma situação que afeta um número cada vez maior de pessoas na Região, defendendo o direito constitucional à habitação.

O Governo aprovou recentemente um conjunto de alterações às leis, para contornar o impasse na resolução de heranças indivisas e a tornar mais céleres os despejos, mas as novas medidas já foram qualificadas como "irresponsáveis" pela Casa para Viver, considerando que "punem quem mais sofre com a crise de habitação".

As soluções defendidas pelas organizações que fazem parte da plataforma para resolver a crise habitacional são outras: regular as rendas, controlar a especulação, diminuir o alojamento turístico, colocar as casas que estão vazias e sem uso no arrendamento.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 7h00 às 20h00 - Spring Awakening Wellness Retreat, no hotel Saccharum

- 10h00 - CRESCER promove mesa redonda 'Natureza e Infância: Perspectiva Interdisciplinar sobre o Brincar', no Auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira

- 10h00 às 21h00 - Mercado de Automóveis Usados, no Madeira Tecnopolo

- 15h30 - Famalicão - Nacional, da I Liga, no Estádio Municipal de Famalicão

- 15h30 - Marítmo - UD Oliveirense, da II Liga, Estádio do Marítimo

- 17h00 - ADA São Pedro Sul - Madeira SAD, da I Divisão Nacional de andebol feminino, no Pavilhão do Funchal

- 19h00 - O Grupo Coral de São Vicente promove a 2.ª edição do Concerto 'Ao Sabor da Música Sacra', no Igreja Matriz de São Vicente

- 21h00 - Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove concerto de Primavera da Orquestra de Sopros do Conservatório, as Ninfas do Atlântico e a Banda Militar da Madeira, no Auditório do Centro de Congressos da Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional das Florestas, Dia Mundial da Poesia, Dia Europeu da Música Antiga, Dia Mundial da Marioneta, Dia Internacional da Síndrome de Down, Dia Internacional de Nowruz e Dia Mundial para a Eliminação da Discriminação Racial

- Este é o octogésimo dia do ano. Faltam 285 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1685 -- Nasce o compositor alemão Johann Sebastian Bach, cravista, organista e especialista em construção de órgãos, é geralmente considerado um dos maiores compositores de todos os tempos e é celebrado como o criador dos Concertos de Brandemburgo, O Cravo Bem Temperado e a Missa em Si Menor entre muitas outras obras da música sacra instrumental.

1804 - É consolidado em um único corpo de leis, o Code Civil des Français (Código Civil de França), título alterado em 1807 para Code Napoléon (Código Napoleão).

1846 -- Nasce o caricaturista e ceramista Rafael Bordalo Pinheiro, criador da figura do Zé Povinho, fundador dos jornais Mappa de Portugal, Os Pontos nos ii, A Paródia e O António Maria.

1905 -- O Reino Unido e a Pérsia assinam o acordo militar que visa impedir o avanço russo no Médio Oriente.

1915 -- Data provável para a distribuição do primeiro dos dois únicos números da revista Orpheu, fundada por Luís de Montalvor, com Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e José de Almada Negreiros.

1918 - Grande Guerra de 1914-1918. Começa a segunda batalha do Somme.

1919 - É proclamada a República Soviética da Rússia.

1939 - Adolf Hitler renuncia ao pacto de não-agressão com a Polónia e reclama a devolução de Danzig.

1950 - O chanceler alemão federal Konrad Adenauer propõe a constituição de uma união económica entre a França e a República Federal da Alemanha.

1960 - Morrem 57 manifestantes negros em Sharpeville e Windhoest, África do Sul. Levanta-se a primeira vaga mundial de protesto à política de apartheid.

1961 - Começa a evacuação de mais de 3500 fazendeiros do Norte de Angola, zona de conflito entre a União dos Povos de Angola (UPA) e as forças portuguesas.

1962 - O ministro da Educação português Lopes de Almeida proíbe as comemorações do Dia do Estudante, desencadeando a crise académica de 1962.

1968 -- Oliveira Salazar decreta a deportação de Mário Soares para a ilha de São Tomé.

1971 - É aprovado o programa de base da Intersindical. O documento reivindica a liberdade de associação, a possibilidade de negociação e o direito à greve.

1974 - O general António de Spínola é entrevistado pela televisão pública francesa, pela publicação de "Portugal e o Futuro".

- Mário Soares, líder do PS no exílio, entrevistado pelo jornal brasileiro Estado de São Paulo, afirma que são urgentes "soluções nacionais" que ponham termo à ditadura em Portugal.

1979 - Israel aprova o tratado de paz com o Egito.

1983 - Os Estados Unidos, o Canadá e nove estados do Conselho da Europa, entre eles Portugal, assinam a primeira convenção multilateral para o repatriamento de presos.

1986 - Francisco Pinto Balsemão demite-se de presidente da Mesa do Congresso e do Conselho Nacional do PSD.

1987 -- Morre, com 68 anos, o ator norte-americano Robert Preston, galardoado com um Óscar pelo desempenho em "Victor Victoria", de Blake Edwards.

1990 -- É proclamada a independência da Namíbia, após 115 anos de administração colonial. Sam Nujoma, líder da Organização do Povo da África do Sudoeste (SWAPO), é o primeiro Chefe de Estado.

- A aguarela "Os Telhados", do pintor holandês Van Gogh, é vendida em Paris, França, por cerca de 27 milhões de francos (700 mil contos), o preço mais alto à data.

1991 - O Tribunal de Monsanto condena Pedro Grilo a 12 anos de prisão, pelo assassinato do dirigente do PSR José Carvalho, em 1989.

- Guerra do Golfo. O Iraque liberta 1.150 prisioneiros kuwaitianos.

1993 -- Abre ao público o Centro Cultural de Belém, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

- Morre, com 69 anos, o escritor António Quadros. Filho do político, escritor e editor da revista Orfeu, António Ferro (1895-1956), e da escritora Fernanda de Castro (1900-1994).

1997 - O romance "O Manual dos Inquisidores", de António Lobo Antunes, recebe o Prémio de Melhor Livro Estrangeiro do ano em França.

2003 - Os seis principais arguidos do caso "Setúbal Connection 2", relacionado com contrabando de tabaco, são condenados a penas de prisão que oscilam entre os sete e os nove anos e multas de 99,760 euros.

2005 -- O primeiro-ministro, José Sócrates, apresenta o programa do XVII Governo Constitucional na Assembleia da República.

2006 -- O juiz chileno Victor Montiglio, ordena a detenção de 13 antigos militares do regime do ditador Augusto Pinochet (1973-1991) implicados no assassínio e desaparecimento de opositores durante a operação conhecida por "Caravana da Morte".

- É enviada a primeira mensagem do Twitter.

- Morre, aos 57 anos, Maria João George, arquiteta, autora do projeto da nova Aldeia da Luz, no Alqueva. Galardoada com o Prémio Municipal de Arquitectura "Espiga de Ouro" em 1993, pelo seu projecto de intervenção num edifício em ruínas no Centro Histórico de Beja. Mulher do director-geral da Saúde, Francisco George.

2007 - O filme "Santiago", do realizador brasileiro João Moreira Salles, vence o Grande Prémio do Festival de Cinema do Real de Paris, França.

- O Prémio literário Dom Dinis, instituído pela Fundação da Casa de Mateus, é atribuído ao poeta Fernando Echevarría pelo livro "Epifanias".

2011 -- O Eurogrupo acorda a criação do Mecanismo Europeu de Estabilidade, o novo fundo de resgate permanente da zona euro, que ficará operacional em 2012, num montante de 500 mil milhões de euros.

- Morre, aos 58 anos, o ginasta soviético Nikolai Andrianov, detentor de 15 medalhas olímpicas, um recorde para ginastas masculinos.

- Morre, com 79 anos, o futebolista checo Ladislav Novák, considerado um dos melhores defesas-esquerdo da sua geração e que capitaneou a Checoslováquia rumo à final de 1962 do Campeonato do Mundo.

2012 - Morre, aos 100 anos, o cónego Sezinando Rosa, decano dos sacerdotes portugueses.

2013 -- O Governo aprova o decreto-lei que "determina que os espetáculos desportivos integrados em competições desportivas de natureza profissional como tal reconhecidas nos termos da lei devam sempre, obrigatoriamente, ser objeto de policiamento", o pagamento é feito, naquilo que tem a ver com o policiamento dentro do recinto desportivo, pelos clubes desportivos.

- Morre, com 60 anos, o atleta italiano Pietro Mennea, campeão dos 200 metros nos Jogos Olímpicos de Moscovo1980 e detentor do recorde mundial da distância durante 17 anos.

2017 - Francisco Guterres Lu-Olo é eleito Presidente da República de Timor-Leste nas eleições realizadas dia 20 (no dia anterior), com 57,1% dos votos.

- Morre, aos 66 anos, James Martin Pacelli McGuinness, Martin McGuinness, vice-primeiro-ministro durante uma década de poder partilhado na Irlanda do Norte e ex-chefe do Exército Republicano Irlandês (IRA).

2019 - A polícia federal brasileira detém o ex-Presidente do Brasil Michel Temer, a pedido dos investigadores da Operação Lava Jato.

2020 -- Covid-19: A ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta anuncia os dois primeiros casos positivos de infeção por coronavirus no país.

- A ministra interina da Saúde timorense, Élia dos Reis Amaral, anuncia que Timor-Leste regista o primeiro caso positivo da Covid-19

- Morre, aos 75 anos, Adam Zagajewski, poeta polaco, figura importante no movimento "Nova Onda" da Polónia, ou "Geração de 68".

2022 - O agente da PSP Fábio Guerra, de 27 anos, morre devido às "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo na madrugada do dia 19 de março no exterior de uma discoteca de Lisboa.

- Morre, aos 88 anos, Maria Helena Dá Mesquita, crítica de teatro, uma das fundadoras, em 1984, da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro, e com Fernanda Lapa, fundou a Escola de Leitura e Escrita, que dirigiu por mais de 15 anos.

2023 - Quatro padres no ativo são afastados preventivamente pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, na sequência das informações enviadas pela comissão independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja.

- Morre, aos 74 anos, Cândido Ferreira, médico e político, especialista em nefrologia. Em Leiria criou uma das primeiras clínicas de hemodiálise em Portugal. Foi diretor de campanha da candidatura de Jorge Sampaio à Presidência da República.

2024 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigita o líder da Aliança Democrática (PSD, CDS-PP) Luís Montenegro, de 51 anos, como primeiro-ministro.

- A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) adota por consenso a sua primeira resolução sobre Inteligência Artificial (IA), que visa garantir que esta nova e influente tecnologia seja "segura, protegida e fiável".

- O Tribunal da Relação de Lisboa dá razão ao ex-primeiro-ministro José Sócrates e ao empresário Carlos Santos Silva, ao anular a decisão do juiz de instrução Ivo Rosa, que os remeteu para julgamento por branqueamento e falsificação de documentos.

- Morre, aos 82 anos, António Évora, ator, trabalhou em teatro, cinema e televisão, estreou-se na representação em 1965, nos palcos do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, numa peça de Gil Vicente pela Companhia Amélia Rey Colaço-Robles Monteiro.

2025 - Morre, aos 76 anos, George Foreman, duas vezes campeão do mundo de pesos pesados de pugilismo (1973 -- 1974, 1994 -- 1995).

PENSAMENTO DO DIA: