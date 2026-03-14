“Temos a sorte de viver num sítio onde as artes são parte do currículo”

A integração precoce das artes no sistema educativo da Madeira foi apontada por Daniel Jesus como uma das marcas mais relevantes do percurso da educação artística na Região ao longo do período autonómico.

A posição foi defendida durante a mesa redonda dedicada aos “50 anos da Autonomia e o impacto na Educação na Madeira”, integrada no congresso de Educação Artística que decorre este fim de semana.

Não sendo natural da Madeira, o docente é natural do concelho de Nelas, explicou que ficou surpreendido quando começou a trabalhar na Região, sobretudo pela forma estruturada como as artes estão presentes no currículo escolar desde os primeiros anos de escolaridade.

Segundo referiu, uma das diferenças que mais o marcou foi o facto de a educação artística não surgir como um complemento às restantes disciplinas, mas como uma componente integrada do processo educativo.

“Temos a sorte de viver num sítio onde as artes não são mais uma disciplina. São parte do currículo”, afirmou.

Para Daniel Jesus, essa abordagem tem um impacto directo na formação dos alunos, permitindo que muitas crianças encontrem nas artes um espaço de expressão e aprendizagem que, por vezes, não conseguem noutras áreas.

“Muitos dos nossos alunos vêem na nossa disciplina aquilo que não conseguem ver nas outras”, acrescentou.