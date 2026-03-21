Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

PDM de Santana acolhe mais construção. Câmara está a adaptar o documento às novas obrigações legais e responder à nova realidade, mexendo linhas, ajustando índices e abrindo possibilidades para famílias e empresas. Alteração profunda faz adiar revisão ordinária do PDM para depois de 2027 *60 habitações legalizadas e centenas a caminho. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 4 e 5.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. AFA Real Estate reforça aposta no segmento de luxo. Empreendimento residencial vai nascer na Azinhaga da Casa Branca, mesmo ao lado do Hotel Gardens, com o qual terá ligação directa.

76 mil sessões de hemodiálise custam 4,8 milhões.

Fique também a saber que Presidente da Comissão de Transportes rebate críticas de Carlos Pereira

E, por fim, Tornado causa estragos no Porto Santo.

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