Museu da Casa Luz acolhe conferência de cibersegurança

Na próxima terça-feira, dia 17 de Março, das 9h00 às 12h30, o Museu Casa da Luz, no Funchal, acolhe a Conferência de Cibersegurança: 'Des M/NIS2 Tificar - Gestão de Risco, Conformidade e Resiliência Operacional', que irá reunir líderes, gestores de topo e especialistas de diversos sectores públicos e privados, nas áreas de cibersegurança e protecção de dados.

A poucos dias da entrada em vigor, no 3 de Abril 2026, da transposição da nova directiva europeia de cibersegurança, a NIS2, vai procurar desmistificar a implementação das obrigações decorrentes da NIS2 (transposta pelo DL 125/2025), com especial ênfase na resiliência dos sistemas de informação e treino das equipas.

"No contexto geopolítico actual, em que a ciberguerra é uma realidade e o cibercrime potenciado pelo uso de IA, novas formas de ameaças, mais sofisticadas, põem em risco a segurança cibernética e são uma preocupação central para organizações e para as pessoas, cada vez mais digitais e interconectadas. A adequada gestão de risco, a preparação e treino das equipas para saberem reagir em caso de incidentes ou crises cibernéticas fará a diferença entre ocorrer um desastre ou conseguir a resiliência dos sistemas de informação e continuidade das operações", refere a organização.

Nesse sentido, o evento proporcionará um momento de partilha de conhecimento e experiência, oferecendo insights valiosos e práticas concretas para enfrentar os desafios actuais e futuros. Com mensagem de abertura por Francisco Taboada, presidente do Conselho de Administração da Empresa de Electricidade da Madeira, por Vitorino Gouveia, CEO da Apus Trust, que abordará a aplicação prática da 'NIS2: Da Conformidade à Resiliência Operacional', irá seguir-se a intervenção de Rita Ganhão, gestora de projecto do esquema de certificação de serviços em cibersegurança no Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).

Em seguida, haverá o debate sob a temática 'Gestão de Risco e Resiliência nos Sistemas de Informação – A Importância dos Treinos das Equipas', moderado pelo jornalista Cesário Camacho, terá como participantes Rita Ganhão (CNCS), Carla Freitas (CISO da EEM), César Rosa (director regional de Informática), João Drumond (responsável AQS & Security e oficial de protecção Instalação Portuária (OPIP) na CLCM e Vitorino Gouveia (CEO da Apus Trust).

Após um momento de networking entre os presentes, a equipa da Apus Trust irá apresentar uma 'Abordagem Integrada: Da Cibersegurança e Protecção de Dados à Prevenção de Fraude e Corrupção' à qual se seguirá um momento especial de reconhecimento aos seus clientes pelo trajeto desta empresa madeirense especializada nas áreas de cibersegurança e protecção de dados, no âmbito das comemorações do seu 3º aniversário.

As inscrições estão disponíveis no site da Apus Trust em www.apustrust.com.