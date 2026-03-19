Funchal entre os 50 municípios mais procurados para arrendar casa

O idealista publicou uma análise aos 50 municípios mais procurados para arrendar casa, que revela uma tendência relevante no mercado: 20 desses 50 municípios apresentam rendas abaixo dos 1.000 euros. Funchal é o único dos 11 concelhos do Arquipélago da Madeira nas 50 mais procuradas, mas também não está na lista de 20 com rendas abaixo de mil euros.

Assim, Odivelas lidera a procura, seguido de Amadora, Barreiro, Sintra e Loures; Lisboa surge apenas na 48.ª posição e o Porto na 71.ª. Funchal aparece em 36.º na procura.

Na Grande Lisboa, todos os concelhos mais procurados registam rendas acima de 1.000€. Na Área Metropolitana do Porto, há menos municípios no top 50 e alguns já superam os 1.000€, com Vila Nova de Gaia (1.329€/mês) acima do próprio Porto (1.241€/mês).

Já no Algarve, Faro (1.710€/mês) está a pressionar os preços na região, com vários concelhos acima de 1.200€/mês.

A Covilhã destaca-se como a opção mais acessível (568€/mês), mantendo procura relevante e ainda existem 9 municípios com forte procura e rendas abaixo de 1.000€/mês.

Segundo o idealista, a procura continua a deslocar-se das grandes cidades para zonas mais acessíveis, embora com pressão crescente sobre os preços