Dormir bem para viver melhor

Dormir bem é essencial para a saúde. Afinal, passamos cerca de um terço das nossas vidas a dormir, um tempo fundamental para a recuperação física e mental do organismo.

Ainda assim, o descanso continua longe de ser suficiente para muitos portugueses. Mais de metade da população dorme menos de sete horas por noite, o mínimo recomendado para um adulto, segundo especialistas da Associação Portuguesa do Sono. Este défice de sono é considerado um problema de saúde pública, associado ao aumento do risco de doenças metabólicas e cardiovasculares.

Entre as perturbações do sono mais comuns está a apneia obstrutiva do sono, uma perturbação respiratória que afecta milhões de pessoas em todo o mundo e que, muitas vezes, passa despercebida.

Este distúrbio surge com maior frequência entre os 40 e os 60 anos. Estimativas indicam que pode afectar entre 4% e 6% dos homens e 2% a 3% das mulheres, sendo a obesidade um dos principais factores de risco.

Mas afinal, como se manifesta esta doença?

O que é a apneia do sono?

A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é um distúrbio respiratório caracterizado por pausas repetidas na respiração durante o sono. Estas interrupções ocorrem porque os músculos da garganta relaxam excessivamente e provocam o bloqueio parcial ou total das vias respiratórias, impedindo a passagem normal do ar.

Cada pausa respiratória pode durar mais de 10 segundos e repetir-se várias vezes por hora. Quando isso acontece, o cérebro detecta a falta de oxigénio e envia um sinal para que a pessoa acorde brevemente, reabrindo as vias respiratórias. Muitas vezes estes despertares são tão curtos que passam despercebidos, mas interrompem o ciclo normal do sono, impedindo um descanso profundo e reparador.

Estima-se que milhões de pessoas em todo o mundo sofram desta síndrome, sendo uma das doenças do sono mais frequentes.

Principais sintomas

Os sinais da apneia do sono podem surgir durante a noite ou manifestar-se durante o dia. Entre os sintomas mais comuns estão:

Ressonar alto e persistente

Pausas na respiração durante o sono, muitas vezes observadas por quem dorme ao lado

Despertares com sensação de sufoco ou engasgamento

Sono agitado ou não reparador

Sonolência excessiva durante o dia

Cansaço constante

Dores de cabeça ao acordar

Irritabilidade ou alterações de humor

Dificuldade de concentração e memória

Boca seca ao acordar

Em muitos casos, o primeiro sinal é simplesmente o ressonar intenso, que pode evoluir para uma forma mais grave de perturbação respiratória.

Quem está em maior risco?

A apneia do sono pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum em alguns grupos. Entre os principais fatores de risco estão:

Excesso de peso ou obesidade

Idade avançada

Sexo masculino

Pescoço largo ou alterações anatómicas das vias respiratórias

Amígdalas ou adenoides aumentadas (especialmente em crianças)

Consumo de álcool

Tabagismo

Uso de medicamentos com efeito relaxante muscular

Predisposição genética

Possíveis complicações

Quando não tratada, a apneia do sono pode ter consequências graves para a saúde. A interrupção repetida da respiração provoca uma oxigenação insuficiente do organismo, aumentando o risco de várias doenças.

Entre as principais complicações estão:

Hipertensão arterial

Arritmias cardíacas

Acidente vascular cerebral (AVC)

Diabetes

Insuficiência cardíaca

Maior risco de enfarte

Alterações de memória e concentração

Outro risco importante está relacionado com a sonolência diurna, que pode aumentar significativamente a probabilidade de acidentes de viação e acidentes de trabalho.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico da apneia do sono deve ser realizado por um médico, normalmente um pneumologista ou otorrinolaringologista.

O diagnóstico da apneia do sono deve ser realizado por um médico, normalmente um pneumologista ou otorrinolaringologista.

A avaliação inclui o historial clínico e a avaliação dos sintomas, seguida de exame físico.

São realizados estudos do sono, como:

Polissonografia , exame que analisa a atividade cerebral, respiração, batimentos cardíacos e oxigenação durante o sono

, exame que analisa a atividade cerebral, respiração, batimentos cardíacos e oxigenação durante o sono Poligrafia respiratória domiciliária

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Estes exames permitem confirmar o diagnóstico e determinar a gravidade da doença.

Tratamento da apneia do sono

O tratamento depende da gravidade da síndrome e das características de cada pessoa.

O tratamento mais frequente é a pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP).

Este método utiliza um aparelho ligado a uma máscara colocada no nariz ou na face, que envia ar com pressão suficiente para manter as vias respiratórias abertas durante o sono, evitando as pausas respiratórias.

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Embora a adaptação possa exigir algum tempo, este tratamento é muito eficaz e pode melhorar significativamente a qualidade de vida.

Outras opções de tratamento

Dependendo do caso, podem ser recomendadas outras soluções, como:

Dispositivos de avanço mandibular, que ajudam a manter a via aérea aberta

Cirurgia, em situações específicas

Remoção das amígdalas ou adenoides em crianças

Mudanças no estilo de vida

Além do tratamento médico, algumas alterações no estilo de vida podem ajudar a melhorar os sintomas:

Perder peso, quando existe excesso de peso

Evitar álcool, especialmente antes de dormir

Não fumar

Evitar medicamentos sedativos

Dormir preferencialmente de lado

Manter horários regulares de sono

Praticar exercício físico regular

Criar bons hábitos de sono – conhecidos como higiene do sono – pode também contribuir para melhorar a qualidade do descanso.

Neste contexto, a Associação Portuguesa de Sono lembra que pequenas mudanças na rotina podem fazer a diferença:

Muitas pessoas convivem durante anos com sintomas como ressonar intenso, fadiga ou sonolência sem saber que existe uma causa médica tratável.

No Dia Mundial do Sono, os especialistas alertam para a importância de estar atento aos sinais: dormir bem não é um luxo, é essencial para a saúde física e mental. Por outras palavras, dormir bem é viver melhor.