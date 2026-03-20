Manifestação pelo direito à habitação também no Funchal

O Núcleo Regional do Movimento Porta a Porta realiza amanhã, sábado, dia 21 de Março, uma concentração pelo direito à habitação. A iniciativa acontecerá pelas 11h30 na Placa Central da Avenida Arriaga, junto ao Largo D. Manuel I, em frente à Sé Catedral do Funchal.

Segundo o 'Porta a Porta', "esta iniciativa pretende chamar a atenção para o agravamento dos problemas relacionados com a habitação, nomeadamente o aumento das rendas, a especulação imobiliária e as crescentes dificuldades no acesso à habitação por parte de muitas famílias, jovens e trabalhadores".

Acreditam que, "com esta ação, o Movimento Porta a Porta procura dar visibilidade a uma situação que afeta um número cada vez maior de pessoas na Região, defendendo o direito constitucional à habitação".

Nas redes sociais, o movimento salienta ainda que "os salários têm que chegar para ter Casa para Viver! Mais precariedade no trabalho é mais precariedade na habitação e já não dá! É urgente limitar as prestações bancárias dos créditos à habitação a 35% dos rendimentos da família. É urgente rendas mais baixas e reguladas", conclui.