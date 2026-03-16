Manifestação pelo direito à habitação sábado no Funchal

A plataforma Casa para Viver, que reúne dezenas de associações, movimentos e coletivos em defesa do direito à habitação, convocou um conjunto de manifestações em 14 cidades do país para exigir respostas concretas à grave crise habitacional que afeta milhares de pessoas.

No Funchal, a concentração está marcada para o dia 21 de Março, às 11h30, na Placa Central junto à Sé Catedral.

"Esta iniciativa pretende chamar a atenção para o agravamento dos problemas relacionados com a habitação, nomeadamente o aumento das rendas, a especulação imobiliária e as dificuldades no acesso à habitação por parte de muitas famílias, jovens e trabalhadores", indica nota à imprensa.

O Núcleo Regional do Movimento Porta a Porta apela à participação de todos os que defendem o direito à habitação na Região Autónoma da Madeira, numa iniciativa que visa exigir políticas públicas que garantam o acesso a uma casa digna para todos.