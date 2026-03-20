IPMA mantém aviso amarelo para chuva até domingo

Após uma noite de muita chuva e vento, além de mar agitado, eis que o IPMA mantém os avisos amarelos, sendo que um deles tem fim do período até às 9h00 de hoje, enquanto o outro vai até domingo.

Assim, o aviso amarelo de agitação marítima causada pela depressão Therese está em vigor ainda até às 9h00 desta sexta-feira. Apenas para a costa sul da Madeira, sendo que as ondas de direcção Oeste/Sudoeste terão cerca de 4 a 5 metros de altura.

Já o aviso amarelo para a precipitação abrange a costa sul e as zonas montanhosas da Madeira e prolonga-se até às 10h00 de domingo, 22 de Março. Nestas 48 horas, o IPMA prevê precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoadas.