IPMA emite aviso laranja para o vento
O Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso mais gravoso (laranja) para o vento, por causa da depressão Therese, com o período crítico nas regiões montanhosas entre as 15h00 de hoje e as 00h00 de sexta-feira.
Com ventos a poder trazer rajadas de 120 km/hora, este período de 9 horas terá rajadas de até 85 km/hora nas zonas mais baixas em todo o restante arquipélago da Madeira.
Nas zonas montanhosas, depois da meia-noite, o IPMA baixa o aviso de vento para amarelo, com rajadas até 100/110 km/hora até às 03h00 da madrugada de 20 de Março.
Todos os restantes avisos (laranja e amarelo para agitação marítima e amarelo para precipitação) continua activos pelo menos até às 9h00 de hoje, sendo certo que o período crítico no mar irá passar a menos grave até ás 6h00 de amanhã, havendo ainda um período de chuva entre as 18h00 de hoje e as 23h00 de sábado na costa sul da Madeira.