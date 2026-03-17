IPMA emite avisos para agitação marítima, precipitação e neve na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu vários avisos para a região da Madeira, abrangendo agitação marítima, precipitação intensa e queda de neve nas zonas montanhosas.

Na Costa Norte, está previsto para quinta-feira, dia 19 de Março, ondas de noroeste entre 5 a 6 metros, podendo atingir 10 metros, sob alerta laranja entre as 00h00 e as 9h00. Entre as 19h30 de hoje e as 6 horas de quarta-feira há previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, e ondas de 4 a 5 metros entre as 15 horas de amanhã e as 00h00 de quinta-feira, colocando a costa sob aviso amarelo.

Na Costa Sul está igualmente sob avisos amarelos. Os aguaceiros serão especialmente fortes na parte oeste da ilha, com possibilidade de trovoadas entre hoje e amanhã, a partir das 19h30 até às 6h00. As ondas previstas na costa oeste, entre quarta e quinta-feira, rondam os 4 a 4,5 metros.

No Porto Santo, estão previstas condições semelhantes à Costa Norte, com ondas de 5 a 6 metros na madrugada de 19 de março e aguaceiros fortes durante a noite de 17 de Março. Ondas de 4 a 5 metros são esperadas ao longo de 18 e 19 de Março.

Nas regiões montanhosas, há previsão de queda de neve acima de 1200/1400 metros, com acumulação até 10 cm acima dos 1500 metros, entre 18 e 19 de Março. O IPMA alerta para perturbações provocadas por neve acumulada, formação de gelo, vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas e árvores e possíveis dificuldades em abastecimentos locais.