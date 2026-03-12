Capitania do Porto do Funchal prolonga aviso de vento forte na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou esta quinta-feira, 12 de Março, o aviso de vento forte para o arquipélago da Madeira, prolongando a sua vigência até às 18 horas de amanhã.

Segundo a actualização, prevê-se vento de leste/nordeste entre fresco e muito fresco, com velocidades entre 31 e 50 km/h, podendo por vezes atingir intensidade forte, entre 51 e 61 km/h, até ao final do dia.

A visibilidade deverá manter-se geralmente boa, podendo ser ocasionalmente moderada.

Quanto à agitação marítima, na costa norte são esperadas ondas de nordeste entre 2 e 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros. Na costa sul, a ondulação deverá situar-se em cerca de 1 metro, proveniente de sul/sudeste.

Perante estas condições, a autoridade marítima recomenda precaução à comunidade marítima e à população em geral. Entre as medidas aconselhadas estão o reforço da amarração e vigilância das embarcações atracadas ou fundeadas.

É ainda desaconselhada a permanência junto ao mar em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas ou praias, bem como a prática de pesca lúdica em falésias e áreas frequentemente atingidas pela rebentação das ondas. As autoridades alertam que, nestas condições, o mar pode alcançar zonas aparentemente seguras.