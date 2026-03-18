Governo Regional investe milhões de euros no Campo de Golfe do Porto Santo

O Governo Regional da Madeira reafirmou esta quarta-feira, 18 de Março, a sua aposta no sector do golfe, desta vez na ilha do Porto Santo.

Esta manhã o secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, esteve no Campo de Golfe do Porto Santo para a entrega de 10 buggys, uma ocasião para sublinhar que 2025 foi um ano positivo, com números recorde: "Temos batido recordes, tivemos quase 40 mil voltas no ano passado, mais de 39.700, este é o Campo de Golfe da Região com mais voltas, na Madeira tivemos 85 mil voltas em três campos, aqui tivemos quase metade."

Graças às receitas de 2025 foi possível, destacou, a própria entidade gestora do espaço, a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., investir na compra de buggys "mais eficientes, bonitos, com luzes e tudo".

O governante afiançou que o Executivo Madeira "vai continuar a apostar" no sector do golfe do Porto Santo, sublinhando que se trata de uma "uma âncora clara de desenvolvimento" daquela terra.

Segundo Pedro Rodrigues, "o Porto Santo tem tudo o que são números econômicos a aumentar de uma forma muito acima da média, a nível regional, ancorado na actividade do sector do turismo de golfe, que mexe toda a economia".

Tendo em conta que o golfe "tem gerado uma riqueza muito interessante na Região", o secretário regional anunciou a continuidade do investimento no Campo de Golfe do Porto Santo, nomeadamente 1,7 milhões de euros obras de conservação e reabilitação, 100 mil euros no sistema de rega e ainda "uma grande obra", com início ainda este ano, de ampliação para mais nove buracos do campo de golfe, cujo valor do concurso é de mais de 10,2 milhões de euros.

O concurso público para a empreitada de ampliação do Campo de Golfe do Porto Santo foi lançado em 2025, com o valor base de 6,1 milhões de euros, sem IVA, ficou deserto obrigando a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo a relançar o projecto este ano com um preço superior, desta feita de 10.243.655,74 euros, sem IVA. As propostas devem ser apresentadas até 4 de Abril.

O governante aproveitou a ocasião para parabenizar os responsáveis pelo espaço: "Quero dar parabéns, tem corrido bem, estão todos parabéns, o campo está excelente (...) isto só resulta e só é possível pelo vosso trabalho, pelo esforço que têm feito".