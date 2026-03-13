18 quadros de quatro pintores expostos no Hotel Navigator Colombus Porto Santo

Foi inaugurada, ao final desta tarde, no Hotel Navigator Colombus Porto Santo, uma exposição de pintura, numa organização conjunta da unidade hoteleira com a Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo.

Estão expostos 18 quadros, de quatro pintores, no adro principal do referido hotel, que poderão ser vistos não só pelos turistas que estão hospedados, bem como por todos os porto-santenses que queiram visitar o hotel e dar uma espreitadela na exposição.

A exposição vai estar patente até o dia 22 de Março.