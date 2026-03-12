Porto-santense Laura Santos chamada para 'defender' Portugal em França

O Porto Santo, através do desporto, volta a viver mais um dos momentos altos da sua história ao ver chamado um atleta a representar Portugal pela segunda vez.

Pela primeira vez uma atleta portosantense vai representar Portugal numa competição internacional de golfe, fora do país.

Trata-se da jovem golfista Laura Santos, do PXO Golfe Clube, que aos 13 anos fará a sua segunda internacionalização, desta feita nos Campeonatos Internacionais Juniores sub-14 de França. (French internacional Juniors U14 Championship/Alexis Challenge) que irá decorrer entre 7 a 12 de Abril no Golf de Chantilly, em Vineuil-Saint-Firmin

De referir que Laura Santos, que em 2024 sagrou-se campeão de Portugal de sub-12, teve a sua primeira internacionalização histórica para o golfe do Porto Santo, em dezembro de 2025 onde integrou a selecção feminina que marcou presença nos Campeonatos Internacionais de Portugal de sub-14 (Castro Marim U14 International Championship).

“Esta internacionalização vem confirmar o trabalho de grande qualidade que vem sendo feito no Porto Santo, graças ao apoio do Porto Santo Golfe e da Câmara Municipal do Porto Santo, aposta correspondida pelo empenho de Laura Santos, uma golfista que a Federação Portuguesa de Golfe acredita poder vir a ser uma referência do golfe português”, fez questão de salientar o presidente do clube, Paulo Silva, através de um comunicado, por mais um feito da jovem atleta porto-santense.

De salientar que Laura Santos é a segunda atleta feminina do Porto Santo a ter alcançado internacionalizações por Portugal, depois de Marta Castro que foi internacional lusa por diversas vezes na modalidade de hóquei em patins.