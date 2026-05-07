Iniciativa Liberal defende reposição do feriado a 9 de Outubro em Machico

A representação da Iniciativa Liberal (IL) em Machico "manifesta a sua posição sobre o debate em torno do feriado municipal de Machico, defendendo uma solução equilibrada que respeite simultaneamente a tradição, a identidade e a história do concelho", lê-se numa nota de imprensa divulgada hoje, na qual os membros da IL do concelho "recordam que, durante mais de 40 anos, o feriado municipal de Machico foi celebrado a 9 de Outubro, data associada à Festa do Senhor dos Milagres, uma das mais importantes manifestações religiosas, culturais e identitárias do concelho, profundamente enraizada na população e na diáspora local".

Recordando que "a celebração, com origem em acontecimentos históricos marcantes, nomeadamente a aluvião de 1803, continua a mobilizar milhares de pessoas todos os anos, sendo um dos maiores símbolos de fé e identidade coletiva de Machico e da Madeira", mas que "em 2019, a Câmara Municipal decidiu alterar o feriado para o dia 8 de Maio, passando a assinalar nessa data o Dia do Concelho, desligando-o da componente religiosa", foi uma "mudança, embora baseada numa lógica institucional e histórica", que "gerou divisão na comunidade e afastou muitos munícipes de uma tradição profundamente sentida".

Por isso, "para a Iniciativa Liberal, estas duas datas não são concorrentes, mas sim complementares" e, "como tal, defende a reposição do feriado municipal a 9 de Outubro, respeitando a tradição, a vivência comunitária e a identidade cultural do povo de Machico, bem como a manutenção das celebrações oficiais do Dia do Concelho a 8 de Maio, valorizando a dimensão histórica, institucional e identitária do concelho, enquanto primeiro território da Madeira a ser povoado", propõe.

Segundo António Nóbrega, que foi candidato liberal à Câmara Municipal, "hoje, Machico vive um novo ciclo político. Após as últimas eleições autárquicas, o concelho mantém uma liderança do Partido Socialista, agora com um novo presidente. Esta nova fase deve representar também uma oportunidade para corrigir decisões que continuam a dividir a população", defende.

E acrescenta: "Machico não tem de escolher entre tradição e história, pode e deve honrar ambas. O dia 9 de Outubro representa a alma do nosso povo, a fé, a memória e a identidade. E o dia 8 de Maio representa a História do concelho. São dimensões diferentes, mas igualmente importantes."

Assim, apesar de não ter representação na autarquia, a "Iniciativa Liberal reafirma, assim, a importância de encontrar soluções que conciliem tradição e memória, reforçando a coesão social e valorizando a identidade coletiva de Machico", apelando ao bom senso dos decisores do concelho.