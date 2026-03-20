PRA organiza conferência sobre inovação e saúde no Funchal

A PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados, que integra agora a Andersen Iberia, organiza, no próximo dia 26 de Março, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira – Espaço Ideia, no Funchal, a conferência 'Inovação e Saúde', uma iniciativa que reúne especialistas, investigadores e decisores públicos para debater o impacto da inovação científica e tecnológica nos sistemas de saúde, nas políticas públicas e no enquadramento jurídico do sector.

Promovida em parceria com a ACIF – CCIM – Associação Comercial e Industrial do Funchal, a Associação Lusófona de Direito da Saúde (ALDIS), o Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra e a Ordem dos Advogados – Conselho Regional da Madeira, a sessão pretende lançar a discussão sobre os principais desafios e oportunidades que marcam a transformação do sector.

Num contexto em que a inovação científica, tecnológica e organizacional assume um papel cada vez mais central na evolução dos sistemas de saúde, a conferência pretende promover um espaço de reflexão multidisciplinar sobre temas como investimento, investigação, bioética, regulação e políticas públicas na área da saúde.

Segundo nota à imprensa, o primeiro painel, dedicado ao tema 'Inovação, saúde e políticas públicas: investimento, investigação e o Direito', tem início marcado para as 09h30 e contará com a participação de Andreia Collard, directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade; Paulo Abreu, director de projectos e inovação da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação; Pedro Ramos, presidente da Estrutura de Missão para o Hospital Central e Universitário da Madeira, bem como Daniel Torres Gonçalves, sócio e coordenador do departamento de Tech, IP & Life Sciences da PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados





O segundo painel terá lugar às 11h15 e irá abordar os desafios éticos, jurídicos e sociais associados ao aumento da longevidade e à evolução das tecnologias médicas. Entre os especialistas a debater o tema 'Inovação e longevidade: Bioética, Direito e Saúde' consta André Dias Pereira, professor no Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, Cândida Carvalho, coordenadora do Centro de Estudos de Bioética – Pólo Madeira, João Miguel Freitas, director clínico da Clínica Médica da Achada, e Ana Clara Silva, directora Regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade da Região Autónoma da Madeira.





A iniciativa pretende afirmar-se como um espaço de diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, promovendo a aproximação entre ciência, direito, políticas públicas e sociedade.





PROGRAMA:



09h00 | Abertura

Rubina Leal | Presidente da ALRAM

Pedro Raposo | Chairman PRA

António Jardim Fernandes | Presidente da Direcção da ACIF-CCIM



09h30 | Inovação, saúde e políticas públicas: investimento, investigação e o Direito

Andreia Collard | directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade

Paulo Abreu | ARDITI

Pedro Ramos | Estrutura de Missão Hospital da Madeira

Daniel Torres Gonçalves | Sócio PRA e coordenador do departamento Tech, IP & Life Sciences

Moderação: Gil Caroto | ACIF-CCIM



10h45 | Coffee-break



11h15 | Inovação e longevidade: bioética, Direito e saúde

André Dias Pereira | Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra

Cândida Carvalho | Centro de Estudos de Bioética – Pólo Madeira

João Miguel Freitas | Clínica Médica da Achada

Ana Clara Silva | directora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade da Região Autónoma da Madeira

Moderação: Gustavo França Pitão | Sócio contratado PRA



12h30 | Encerramento

Artur Jorge Baptista | presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados

André Dias Pereira | Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra

Daniel Torres Gonçalves | Sócio PRA e coordenador do departamento Tech, IP & Life Sciences