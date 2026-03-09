Pastoral Juvenil organiza eucaristia e encontro “À mesa com Jesus” em Março

A Pastoral Juvenil da Diocese do Funchal promove na próxima quarta-feira, dia 18 de Março, uma eucaristia do Projecto Sementeira, marcada para as 19 horas, na Sala da Pastoral Juvenil, localizada no Seminário Diocesano do Funchal.

Na sequência da celebração, às 20 horas terá lugar o encontro “À mesa com Jesus”, que inclui vigília e adoração, com o objectivo de preparar os participantes para a Quaresma e para a Páscoa.

O momento é dirigido a animadores juvenis, responsáveis de grupos e movimentos, catequistas e todos os que trabalham com jovens, bem como aos próprios jovens interessados em participar.

A iniciativa procura ser um espaço de reflexão, oração e convívio, reforçando a formação espiritual e o acompanhamento pastoral daqueles que acompanham a juventude na Diocese do Funchal.