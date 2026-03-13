“A Madeira já deu o primeiro passo na saúde digital”

Micaela Freitas, secretária regional da Saúde e Protecção Civil, encerrou o período de debate da manhã no Congresso de Direito Regional, destacando os avanços da Madeira na área da saúde. “A Região Autónoma da Madeira já deu o primeiro passo neste sentido. Está a ser concluído o processo de registo do utente, que centraliza toda a informação, tanto no sector público como no privado. Quando houver deslocação de um utente para o continente, teremos os dados disponíveis, evitando duplicação de exames e actos clínicos, o que reduzirá custos e aumentará a sustentabilidade do sistema”, afirmou.

A secretária sublinhou que o acesso aos dados não se limita ao utente, mas estende-se também a entidades públicas e privadas, permitindo identificar actos já realizados e prevenir erros nas listas de espera. “É um sistema benéfico para a gestão de recursos e para os cidadãos. A longo prazo, qualquer pessoa no espaço europeu poderá mostrar a sua ficha clínica, trazendo vantagens para o sistema e para os utentes”, concluiu.

Confrontada pelo moderador sobre alegada falta de cooperação entre entidades nacionais e regionais na saúde, Micaela Freitas admitiu algum distanciamento e alertou para a necessidade de maior protagonismo da Madeira na governação do SNS. “Há diálogo, mas não ao nível que desejaríamos. Temos um representante no Conselho Nacional de Saúde, mas as matérias focam-se quase exclusivamente no SNS continental. É necessário participar de outra forma e ser vistos de outra forma”, finalizou.