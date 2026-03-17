Porto acolhe conferência sobre o papel da Zona Franca da Madeira na internacionalização das empresas

O Palácio da Bolsa, no Porto, será o palco da conferência 'A Zona Franca da Madeira ao serviço das empresas nacionais' no próximo dia 14 de Abril. A iniciativa, organizada pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), surge num momento estratégico após a recente prorrogação do regime de benefícios fiscais do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) até 2033, servindo como uma plataforma de esclarecimento sobre a competitividade que este regime oferece ao tecido empresarial português.

A sessão de abertura contará com a intervenção do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e de Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto. O programa de trabalhos arranca com Rogério Gouveia, presidente da SDM, que apresentará o enquadramento institucional do CINM e o seu impacto económico tanto na Região Autónoma como no País. Segue-se uma análise técnica de Rui Silva, Tax Partner da KPMG, focada nas características do modelo fiscal, nomeadamente a taxa reduzida de IRC de 5% e os requisitos de substância económica, sublinhando a conformidade do regime com as regras de auxílios de Estado da Comissão Europeia.

Para ilustrar a componente prática, João Trigo Morais, gerente da SDM no mercado nacional, apresentará casos concretos de empresas portuguesas que utilizam a Madeira como base para a sua expansão externa. O evento, moderado pelo director do 'Vida Económica', João Luís de Sousa, incluirá ainda um painel de debate com figuras de relevo como Rogério Fernandes Ferreira (presidente da Associação Fiscal Portuguesa), Paula Franco (bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados) e Carlos Brito (presidente da Direcção Regional Norte da Ordem dos Economistas). O encerramento da conferência ficará a cargo do presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, e do secretário regional das Finanças da Madeira, Duarte Freitas, reforçando a ponte institucional entre o arquipélago e o norte do País.