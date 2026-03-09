Abertas candidaturas a projectos de inovação e investigação empresarial

As candidaturas das empresas regionais ao novo apoio destinado a reforçar o investimento em investigação e inovação (I&D) estão abertas até às 17 horas de 27 de Abril. Trata-se do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIIDE 2030), cujas candidaturas decorrem desde 23 de Fevereiro, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial.

A medida enquadra-se no Programa Regional Madeira 2030 e é co-financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). A dotação disponível ascende a 5,1 milhões de euros, sendo 85% assegurados por fundos europeus e os restantes 15% pelo Orçamento da Região.

Segundo explica nota à imprensa, "o SIIDE 2030 pretende dinamizar projectos de investigação industrial e desenvolvimento experimental alinhados com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI RAM 2021-2027). São elegíveis projectos que conduzam ao desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços, bem como à introdução de melhorias significativas em soluções já existentes. O sistema de incentivos contempla ainda projectos demonstradores de tecnologias avançadas e ações de prova de conceito".

Além disso, podem apresentar candidatura empresas de qualquer dimensão com actividade na Região Autónoma da Madeira, individualmente ou em co-promoção com outras empresas e entidades não empresariais do sistema regional e nacional de investigação e inovação (SRDITI e ENESII). A apreciação dos projectos terá em conta o carácter inovador da operação, a capacidade de execução e o impacto na competitividade regional.

Este apoio é concedido na forma de incentivo não reembolsável, podendo atingir um máximo de 700 mil euros por projecto. O investimento mínimo elegível é de 50 mil euros em candidaturas individuais e de 100 mil euros para projetos em co-promoção, sendo a duração máxima de 24 meses.

José Manuel Rodrigues, Secretário Regional de Economia, sublinha que o reforço da aposta em I&D é determinante para aumentar a competitividade das empresas madeirenses, fomentar a inovação e estimular a sua projeção externa. O responsável pela tutela destaca ainda a importância de aproximar o tecido empresarial das universidades e centros de investigação, promovendo a valorização económica do conhecimento gerado na Região.

As empresas devem formalizar as candidaturas através do Balcão dos Fundos, cabendo ao IDE, enquanto organismo intermédio do Madeira 2030, a análise técnica e o acompanhamento dos projectos aprovados.