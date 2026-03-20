Albuquerque reúne com Banco de Fomento para projectos tecnológicos

Albuquerque tem agendada uma reunião com o director do Banco de Fomento a 10 de Abril, no Funchal, para discutir detalhadamente os projectos tecnológicos e empresariais na região e avaliar os apoios necessários à sua implementação.

O presidente do Governo Regional anunciou esta sexta-feira, durante visita à empresa ‘Classe M - Frutas & Verduras, Unipessoal Lda.’, no Caniçal, que os planos incluem novas empresas e o aumento da capacidade produtiva de empresas já instaladas.

“Temos projectos na área da tecnologia, um conjunto de empresas tecnológicas com perspectivas de desenvolvimento na região, e esses projectos estão no Banco de Fomento”, afirmou Albuquerque.

O governante sublinhou que a reunião será decisiva para avançar com estas iniciativas, reforçando a aposta do Governo Regional na diversificação económica, na inovação e no aumento da produção local.