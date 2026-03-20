Albuquerque critica foco eleitoral na diáspora

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, criticou esta sexta-feira o que considera ser uma atenção tardia dos líderes políticos à diáspora, reagindo à deslocação de José Luís Carneiro à Venezuela.

Líder do PS desloca-se hoje a Caracas O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, desloca-se hoje a Caracas para uma visita à Venezuela que decorre até domingo, em que se encontrará com representantes da comunidade portuguesa, responsáveis do Governo e Assembleia Nacional.

À margem de uma visita à empresa ‘Classe M - Frutas & Verduras, Unipessoal Lda.’, no Caniçal, Albuquerque sublinhou que Portugal tende a ignorar comunidades emigrantes e regiões autónomas fora de períodos eleitorais.

“Normalmente só descobrem isso em vésperas de eleições”, afirmou, acrescentando, ainda assim, que vê com bons olhos estas iniciativas: “Fico satisfeito que façam essas visitas antes das eleições.”

Sobre a situação na Venezuela, o governante garantiu acompanhamento próximo por parte da Região: “Nós continuamos, desde sempre, a acompanhar a Venezuela. Nós temos uma grande ligação à Venezuela.”

Anunciou também que haverá uma deslocação oficial nos próximos dias: “Para a próxima semana, o nosso director das comunidades estará em Caracas, vai também a Valência e vai visitar a comunidade.”