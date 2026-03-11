Albuquerque reforça papel da Polícia Florestal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidiu ao final da manhã às comemorações do Dia da Polícia Florestal, que decorreram no Fórum Machico, destacando a importância crescente deste corpo no quadro das políticas ambientais da Região.

Na sua intervenção, o governante sublinhou que a Polícia Florestal “é cada vez mais importante no contexto daquelas que são as políticas do Governo Regional: a preservação ambiental”, deixando também uma garantia aos profissionais do sector. “Os compromissos convosco são sagrados”, afirmou.

Miguel Albuquerque anunciou que está em curso o concurso para a entrada de 40 novos elementos, com o objectivo de reforçar a capacidade operacional da corporação e assegurar a continuidade do trabalho desenvolvido na vigilância e protecção das áreas florestais.

O presidente do Executivo regional adiantou ainda que o Governo pretende concluir o processo de recuperação das Casas da Guarda, estando previstas mais duas intervenções, que poderão encerrar este ciclo de reabilitação.

No domínio da gestão dos percursos pedestres, Albuquerque indicou que os 43 percursos recomendados vão ser alvo de “uma profunda remodelação” com base no princípio do utilizador/pagador, de forma a garantir que quem visita a Região “tem uma experiência agradável e segura”. O objectivo passa também por reduzir a pressão sobre os trilhos mais procurados. “Não será permitida sobrecarga”, assegurou, acrescentando que o propósito é garantir que “este património seja integralmente salvaguardado”.

O governante salientou igualmente o papel pedagógico e preventivo desempenhado pela Polícia Florestal, referindo as medidas em curso para reforçar a protecção das áreas sensíveis. Entre elas, destacou o aumento de zonas corta-fogo nas linhas consideradas mais vulneráveis, a desmatação de “toneladas de infestantes”, como eucaliptos e acácias, e a implementação de cerca de 14 quilómetros de vedação.

Miguel Albuquerque frisou ainda que o Executivo regional já está a preparar a época de maior risco de fogos. “Já estamos preocupados com os incêndios”, afirmou, sublinhando que o trabalho é feito com antecipação.

A concluir, deixou uma mensagem de confiança aos profissionais da corporação: “Podem continuar a contar com o meu Governo."