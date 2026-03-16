Primeira edição da Atlânticas Asaltamontes Madeira reúne mais de cem mulheres

Este fim-de-semana, realizou-se a primeira edição da Atlânticas Asaltamontes Madeira trail race, uma prova exclusiva para mulheres que contou com mais de cem participantes de diferentes idades e nacionalidades.

O percurso de 14 quilómetros, com 500 metros de subida acumulada, ligou as vilas do Porto da Cruz e Machico, atravessando algumas das paisagens mais emblemáticas da ilha da Madeira. A corrida integra o projecto Atlânticas, que promove o trail running feminino e incentiva as mulheres a praticar desporto ao ar livre acompanhadas por outras mulheres, criando laços de amizade.

Cristina Palomo venceu a prova com o tempo de 1:20:19, seguida de Noemí Rodríguez, em segundo lugar, e Nerea Alamancos, que completou o pódio em terceiro.

Para além do pódio geral, a prova teve um destaque especial para as corredoras residentes na Madeira. As três primeiras colocadas — Mariana Gonçalves, Diane Esson e Matilde Gouveia — ganharam como prémio uma viagem para competir na grande final do circuito, no evento Asaltamontes Female, em Setembro, que reúne as melhores corredoras das diversas provas realizadas ao longo do ano em vários países.

Em comunicado de imprensa, as organizadoras sublinharam o sucesso da primeira edição, que superou as expectativas tanto em termos de participação como pelo ambiente ao longo do dia. “Mais de cem mulheres participaram de uma corrida/caminhada, algumas delas pela primeira vez, e este momento combinou competição, camaradagem e diversão, bem como a promoção da região”, referiram.

A Atlânticas Asaltamontes Madeira nasce com o objectivo de se consolidar como um evento anual no calendário de trail running feminino, fortalecendo a ligação entre desporto, natureza e comunidade.