Madeira espera ver projectos regionais no PTRR dentro de um mês

“Correu bem”, nas palavras de Miguel Albuquerque, a reunião que o presidente do Governo Regional da Madeira teve com o ministro da Presidência, hoje, para definir a participação da Região no PTRR - Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência. Todos os projectos propostos, que levou ao encontro com o governante da República, tiveram boa aceitação.

Ao DIÁRIO Miguel Albuquerque disse dentro de um mês as “coisas deverão estar definidas”. Essas coisas, a que se referiu o presidente do Governo Regional são obras para infraestruturas na Região, algumas delas, nomeadamente as portuárias, integradas no plano de defesa nacional, que, como é público têm financiamento comunitário avultado.

Entre essas intervenções contam-se o prolongamento do molhe da Pontinha, no Porto do Funchal, a requalificação e melhoramento do Porto do Caniçal e o aumento de capacidade do Porto do Porto Santo. Por exemplo, é necessário providenciar para que tais infra-estruturas consigam acolher navios com maior calado (parte que fica debaixo de água).

Segundo Miguel Albuquerque, para a vertente portuária estará em causa um valor superior a 200 milhões de euros,

A outra grande infra-estrutura ser contemplada pelo PTRR é o que o presidente do Governo Regional tem chamado de “fecho do nó da via rápida a Norte”. Trata-se da ligação entre o Arco de São Jorge e a Boaventura, que custará sensivelmente 85 milhões de euros.