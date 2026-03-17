Miguel Albuquerque reúne-se com Leitão Amaro

O encontro entre o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o ministro da Presidência, Leitão Amaro, é um dos destaques da agenda desta terça-feira, 17 de Março.

O líder regional quer discutir o financiamento de dois projectos importantes: a ampliação do porto do Funchal e a conclusão do nó da via rápida na costa Norte, com um investimento total superior a 278 milhões de euros.

A reunião, cuja hora não foi divulgada, integra um conjunto de iniciativas institucionais e eventos públicos que marcam o dia na Região.

A agenda inclui ainda sessões na Assembleia Legislativa da Madeira, iniciativas nas áreas da educação, integridade e serviço social, bem como encontros institucionais com representantes nacionais. Destaque também para conferências, apresentações públicas e eventos culturais que terão lugar ao longo do dia.

Tome nota das iniciativas agendadas para hoje na Madeira:

09h00 Reunião Plenária n.º 72

Assembleia Legislativa da Madeira

09h30 Sessão de abertura do Curso Mundial de Formação de Dirigentes Associativos das Comunidades Portuguesas

Com a presença do Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, e do director-geral da DGACCP, embaixador António Moniz.

Centro Cultural e de Investigação do Funchal

09h30 Dia Mundial do Serviço Social: Encontro “Coesão Social e Intervenção em Rede”

Presidido pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

Auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira

10h00 Sessão de abertura da iniciativa “Ética e cultura de integridade nas escolas da Região Autónoma da Madeira”

Com a presença da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, e do presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, juiz conselheiro José Mouraz Lopes.

Auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes

10h30 Conferência do representante da República aos auditores do Curso de Defesa Nacional

Ireneu Cabral Barreto aborda o tema “O Representante da República: entre a unidade do Estado e a autonomia das Regiões Autónomas”.

Auditório do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária

11h00 Conferência de imprensa de apresentação do Mercado de Automóveis Usados

Organização da ACIF-CCIM para apresentação da edição que decorre de 18 a 22 de Março.

Madeira Tecnopolo

11h00 Presidente da Assembleia Legislativa preside à Conferência dos Representantes dos Partidos

Assembleia Legislativa da Madeira

12h30 Encerramento do seminário “Campos de Férias”

Com a presença da secretária regional Paula Margarido.

Colégio dos Jesuítas

13h00 Reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais

Assembleia Legislativa da Madeira

15h00 Audiência ao presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção

O representante da República, Ireneu Cabral Barreto, recebe José Mouraz Lopes.

Palácio de São Lourenço



15h00 Presidente da Assembleia Legislativa recebe comitiva do Instituto de Defesa Nacional

Encontro com o presidente do Curso de Defesa Nacional, coronel João Barbas, seguido de preleção de Rubina Leal aos 45 auditores em visita à Região.

Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

16h30 Apresentação do livro “Cantaria Mole. A Obra", o número 9 da colecção “Cadernos de Campo”, com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

Museu Etnográfico da Madeira (Ribeira Brava)

18h00 Audiência de cumprimentos ao Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas

Rubina Leal recebe o general João Cartaxo Alves.

Assembleia Legislativa da Madeira

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 17 de Março, Dia de São Patrício e Dia Mundial do Serviço Social:

1756 - O Papa Bento XIV canoniza a portuguesa Santa Joana, filha de D. Afonso V.

1919 - Nasce Nat King Cole, nome artístico de Nathaniel Adams Coles, musico norte-americano.

1928 - As Polícias de Informação de Lisboa e do Porto são fundidas e colocadas sob a mesma tutela, abrindo caminho à criação da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, primeira designação da PIDE.

1938 - Nasce Rudolf Hametovich Nureyev, bailarino russo que viria a ser um ícone da dança na segunda metade do séc XX.

1939 - É assinado o Pacto Ibérico entre as ditaduras de Portugal e de Espanha.

1942 - É lançado à água o primeiro petroleiro português, o Sam Brás, o maior navio construído no país.

- Holocausto. Começa a deportação dos judeus de Lubliana, para o campo de extermínio de Belzec.

1943 - Holocausto. A Bulgária opõe-se à deportação dos judeus pelas forças nazis, revogando o decreto que impunha o uso da estrela de David.

1945 - Nasce a cantora brasileira Elis Regina de Carvalho Costa.

1946 - Estreia-se na revista francesa "Vaillant" nº.56 uma série intitulada "Placid et Muzo" (Plácido e Mosca).

1948 - O Reino Unido, a França, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo assinam um acordo económico, social e militar.

1964 - É assinado em Lisboa o Acordo sobre Transportes Aéreos entre a República Federal da Alemanha e Portugal.

1969 - Toma posse a primeira-ministra israelita Golda Meir.

1975 - Posse do Conselho da Revolução, em Lisboa.

1976 - Morre, com 69 anos, o cineasta e encenador italiano Don Luchino Visconti, conte (count) di Modrone, realizador de "Obsessão", "Senso", "Morte em Veneza".

1978 - Alberto João Jardim assume a presidência do Governo da Região Autónoma da Madeira.

1988 - O Senado espanhol aprova o projeto de Lei que abre a televisão à iniciativa privada.

1990 - É aprovada a Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres, pelo decreto-lei n.º 10/90 emitido pela Assembleia da República Republica publicado no Diário da República n.º. 64/1990.

1993 - Morre, com 75 anos, o historiador António José Saraiva, antigo investigador no Centre National de la Recherche Cientifique de Paris, professor da Universidade de Amesterdão e da Universidade Nova de Lisboa, autor de "A Cultura em Portugal".

1996 - Morre, com 82 anos, o cineasta francês René Clement.

- Reeleição do Presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, com 92,7 por cento dos votos. O resultado é contestado pela oposição.

1997 - O primeiro grupo de deputados da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) ocupa os lugares de que dispõe no Parlamento angolano.

2002 - O PSD vence as eleições legislativas em Portugal com 40,12% dos votos. A Assembleia da República passa a ter uma maioria de centro-direita, graças ao resultado do CDS/PP, 8,75%, que consegue manter o peso eleitoral alcançado nas legislativas de 1999, apesar de perder um deputado.

2003 - O Presidente norte-americano, George W. Bush, ameaça o Iraque de guerra se o Presidente Saddam Hussein e os filhos não deixarem o país em 48 horas.

2004 - A multinacional canadiana Bombardier anuncia o encerramento da fábrica na Amadora.

2006 - O Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães pronuncia Fátima Felgueiras pela prática de 23 crimes de que estava acusada. A autarca é proibida de sair do país e intimada a entregar o passaporte brasileiro.

2007 - O parlamento palestiniano aprova o Governo de Unidade Nacional da Fatah do Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmud Abbas, e do movimento islamista Hamas com 83 votos a favor, durante uma sessão do Conselho legislativo palestiniano organizada simultaneamente em Ramallah, na Cisjordania e em Gaza.

- Entra em vigor a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, lançada em 2002 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e aprovada em 20 de outubro de 2005, em Paris, França.

- A curta-metragem de animação "História Trágica com Final Feliz", de Regina Pessoa, conquista o Grande Prémio do Júri do South by Southwest Film Festival, em Austin, no Texas, Estados Unidos.

- Morre, com 87 anos, o tenor suíço Ernst Haefliger.

2008 - O ministro da Defesa da Albânia, Fatmir Mediu, demite-se na sequência da explosão de um depósito de munições, perto de Tirana, que provocou pelo menos 15 mortos e 300 feridos.

- Os confrontos na cidade de Kosovska Mitrovica, norte do Kosovo, entre nacionalistas sérvios e forças internacionais, fazem pelo menos 140 feridos, dos quais 27 polícias polacos da (MINUK) e 20 soldados franceses da (KFOR).

2011 - Líbia: Resolução das Nações Unidas que autoriza a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) a bombardear as forças leais a Muammar Khadafy.

2012 - Morre, com 88 anos, Chaleo Yoovidhya, empresário farmacêutico tailandês, inventor da bebida energética Red Bull.

2013 - Morre, com 91 anos, o francês André Fontaine, jornalista e diretor do diário francês Le Monde entre 1985 e 1991.

2014 - O parlamento da Crimeia aprova uma resolução a declarar-se independente da Ucrânia e pede oficialmente a anexação da península à Rússia, aprova também que a Crimeia passará a usar o fuso horário de Moscovo, e não o de Kiev, Ucrânia, que seguia.

- O tenista João Sousa sobe ao 42.º lugar do "ranking" mundial, o melhor de sempre de um português, no culminar de uma semana em que passou à segunda ronda do torneio norte-americano de Indian Wells.

- No Brasil, a operação Lava Jato é iniciada pela Polícia Federal. Dezassete pessoas são presas, incluindo Alberto Youssef, "doleiro" (pessoa que faz de forma ilegal o câmbio de dinheiro) suspeito de comandar o esquema.

2017 - Morre, com 87 anos, o poeta santa-luciense Derek Walcott, Prémio Nobel da Literatura em 1992 e Prémio T.S. Eliot para a Poesia em 2011.

2018 - A Rússia anuncia a expulsão de 23 diplomatas britânicos e o fim das atividades do British Council no país, consequência da reação de Londres ao envenenamento no Reino Unido de um antigo espião russo e da filha.

2020 - Covid-19: O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que Portugal vai suspender as ligações aéreas de fora e para fora da União Europeia, a partir das 00:00 do dia 19 e por um período de 30 dias.

- O número de pessoas infetadas pelo coronavírus no concelho de Ovar duplica em 24 horas. Município entra em quarentena geográfica e o Governo declara estado de calamidade pública, que vigorará até 02 de abril.

- A União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) decide adiar a 16.ª edição do Europeu de 2020 de futebol para 2021, por culpa da pandemia de Covid-19, marca a primeira grande 'interrupção' no futebol desde a II Guerra Mundial.

- O Governo português decreta a requisição civil no Porto de Lisboa por considerar que não estão assegurados os serviços mínimos na greve dos estivadores, pondo em risco o abastecimento de Lisboa e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

- Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia acordam a interdição de entradas "não essenciais" em território europeu por 30 dias.

- O governo britânico anuncia um fundo de 330 mil milhões de libras (364 mil milhões de euros) para ajudar as empresas e a economia britânica a resistir aos efeitos da pandemia do coronavírus, Covid-19.

- O Governo de Macau impõe quarentena de 14 dias a quem chega ao território, com exceção dos oriundos da China continental, Taiwan e Hong Kong.

- O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, declara o estado de emergência em saúde em todo o território nacional, por causa do surto do novo coronavírus, ainda não existem casos registados no país.

- O Brasil regista a primeira morte causada pelo novo coronavírus.

2023 - O Tribunal Penal Internacional emite um mandado de captura contra o Presidente russo, Valdimir Putin, por crimes de guerra, pelo seu alegado envolvimento em sequestros de crianças na Ucrânia.

- Tribunal Penal Internacional emite um mandado para a detenção de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comissária para os Direitos da Criança no Gabinete do Presidente da Federação Russa por acusações semelhantes às de Valdimir Putin.

2024 - Morre, com 74 anos, Nuno Júdice, poeta, ensaísta e ficcionista. Diretor da revista literária Tabacaria de 1996 a 2009, desempenhou funções como conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Paris, entre 1997 e 2004. Organizou a Semana Europeia da Poesia, no âmbito da Lisboa'94 - Capital Europeia da Cultura, e dirigiu a Revista Colóquio-Letras, da Fundação Calouste Gulbenkian. Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-americana, Prémio Pen Clube e Prémio D. Dinis da Casa de Mateus, recebeu o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores por "Meditação sobre Ruínas", finalista do Prémio Europeu de Literatura.

PENSAMENTO DO DIA

A pessoa exige a plenitude dos direitos e aqueles que lha negam não podem arvorar-se em seus defensores António José Saraiva (1917-93), professor e investigador português

Este é o septuagésimo sexto dia do ano. Faltam 289 dias para o termo de 2026.