Presidente do Governo leva obras no porto do Funchal e na via rápida a reunião com Leitão Amaro

O financiamento da amplicação do porto do Funchal e da conclusão do nó da via rápida na costa Norte da Madeira são dois dos assuntos que Miguel Albuquerque vai levar, amanhã, à reunião que tem agendada com o ministro da Presidência do Governo da República, Leitão Amaro.

Aos jornalistas, o presidente do Governo Regional destacou a importância desses investimentos, orçados em quase 300 milhões de euros, com a intervenção no porto do Funchal a implicar 200 milhões e a conclusão da via rápida outros 78 milhões de euros.

Além disso, o líder do Executivo madeirense, no que toca à ampliação do porto do Funchal, que poderá ser inserido na área da Defesa, acrescenta na lista a melhoria das condições do porto do Caniçal ou o aumento da capacidade operacional do porto do Porto de Santo.

"A expectativa é saber onde é que está o dinheiro para tanta obra. Porque, o que foi anunciado agora é um programa [PTRR - Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência] ao qual nós vamos, com certeza, aderir, mas [resta] saber como é que vai ser financiado", salienta o governante.

Para já, Miguel Albuquerque ainda não tem qualquer encontro agendado com o novo Presidente da República, António José Seguro.