Secretário da Economia reúne-se com investidores no Consulado de Portugal em Barcelona

A Madeira está a realizar uma nova acção de diplomacia económica em Barcelona, assumindo a captação de investimento estrangeiro como eixo prioritário da sua estratégia de desenvolvimento. A iniciativa partiu da Invest Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional de Economia, e decorre esta sexta-feira no Consulado de Portugal naquela cidade espanhola, reunindo um conjunto alargado de decisores económicos e empresariais de referência.

José Manuel Rodrigues lidera a comitiva, fazendo-se acompanhar pelo Cônsul de Portugal em Barcelona, Indira Noronha, pelo Embaixador Martins da Cruz e pela gestora executiva da Invest Madeira, Filipa Ferreira. De acordo com a tutela, "a composição da delegação sublinha o carácter estratégico da acção, que visa consolidar a presença da Região em mercados considerados prioritários".

A Madeira vai ser apresentada a um grupo restrito de empresários e entidades institucionais, "cuidadosamente seleccionados, com o objectivo de promover a atracção de investimento directo estrangeiro e fomentar novas parcerias empresariais". "A iniciativa insere-se numa abordagem estruturada de internacionalização, conduzida pela Secretaria Regional da Economia, que tem vindo a intensificar a sua atuação junto de mercados externos com elevado potencial de retorno", explica em nota à imprensa.

Entre as entidades confirmadas destacam-se a Foment del Treball, principal organização empresarial da Catalunha; a farmacêutica Aldo Union; o banco ABANCA; a gestora de fundos CAPMIRA - Asset Management; o Grupo Pestana; a A Casa Portuguesa; e a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. "A diversidade e relevância dos participantes evidenciam o crescente interesse do tecido empresarial catalão, bem como de empresas portuguesas com presença em Espanha, nas oportunidades oferecidas pela Região", considera.

Esta acção decorre em paralelo com a participação madeirense na Alimentaria Barcelona 2026, uma das mais importantes feiras europeias do sector agroalimentar, "potenciando sinergias e ampliando o alcance da estratégia de promoção externa".

Durante o encontro, a Madeira será apresentada como um destino competitivo, seguro e inovador para o investimento, destacando-se o seu enquadramento fiscal diferenciado, a localização geoestratégica no Atlântico e um ecossistema empresarial cada vez mais qualificado e orientado para o crescimento sustentável.

Para além da vertente institucional, o evento privilegia uma forte componente de networking, promovendo o contacto direto entre empresários e decisores, num ambiente propício à identificação de oportunidades concretas de negócio e à consolidação de relações económicas duradouras.