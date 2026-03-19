Museu de Arte Sacra celebra a Páscoa com Oficina de Palmitos

O Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) vai promover, nos dias 21 e 23 de Março, uma Oficina de Palmitos destinada ao público adulto, no âmbito das celebrações da Páscoa. A iniciativa convida os participantes a explorar a tradição e a criatividade, permitindo que cada um elabore o seu próprio palmito, num ambiente de partilha e valorização cultural.

As sessões terão lugar das 10 às 13 horas, com um máximo de oito participantes por turno, garantindo uma experiência mais personalizada.

O valor de participação é de 20 euros e as inscrições podem ser feitas através do contacto telefónico 291 228 900.

O MASF apela à participação de todos os interessados para celebrar a Páscoa de forma criativa e tradicional.