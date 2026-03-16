Museu Etnográfico da Madeira apresenta novo número dos 'Cadernos de Campo'

O Museu Etnográfico da Madeira, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, apresenta o livro 'Cantaria Mole. A Obra', o número 9 da Colecção 'Cadernos de Campo', além do documentário, sobre o mesmo tema, o quinto da série 'Museus Vivos', esta terça-feira, dia 17 de Março, pelas 16h30, nas instalações do museu. O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

"O mais recente número dos Cadernos de Campo, insere-se, como habitualmente num projecto mais vasto, que tem sido desenvolvido, nos últimos anos, pelo Museu Etnográfico da Madeira, o qual inicia-se com a recolha de campo e uma investigação bibliográfica e iconográfica, cujos resultados são apresentados, depois, numa exposição temporária. Para além do projecto expositivo, o museu procura contemplar outras vertentes de divulgação cultural, nomeadamente a apresentação de um documentário, sobre o mesmo tema, com realização e montagem de Rui Dantas, neste caso, o quinto filme desta série 'Museus Vivos'. No projecto são também, promovidas várias oficinas práticas, por especialistas ou artífices, em parceria com os serviços educativos do museu, durante o período de exibição da exposição", indica nota à imprensa.

E acrescenta: "O mais recente 'Caderno', com textos da autoria de Fernando Libano, é o resultado da recolha de campo e investigação bibliográfica e iconográfica sobre a utilização de uma matéria-prima, a cantaria mole, em diferentes áreas, especialmente, na comum utilização deste tipo de pedra, na construção dos fornos. A investigação contempla, também, outras aplicações desta pedra na arquitectura popular, e é abordada, ainda, a utilização desta rocha piroclástica na construção de alguns objectos utilitários, assim como feita uma breve referência à sua presença na arquitectura civil, militar e religiosa e nas artes plásticas, nomeadamente na arte pública".

Neste livro são ainda apresentadas diferentes esculturas, em tufo lapilli, que pertencem ao acervo do museu, como a escultura 'Vilão', da autoria do artista do escultor Jacinto Rodrigues, e as obras da autoria de Orlando Noronha Góis, que fizeram parte da exposição temporária 'Rostos Milenares', apresentada no museu, em 1999.

Este ano, foi estabelecida uma parceria com João Batista e Celso Caires, especialistas, contextualizando-se, cientificamente, esta matéria-prima, procurando-se a interdisciplinaridade.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus destaca a relevância deste novo volume dos 'Cadernos de Campo' para a preservação da memória coletiva da Região: “Esta publicação representa um contributo muito importante para a valorização do nosso património cultural e das tradições que moldaram a identidade da Madeira. Ao documentar o saber-fazer associado à cantaria mole, estamos também a salvaguardar conhecimentos que fazem parte da história das nossas comunidades.”

O governante sublinha igualmente o papel do museu na investigação e divulgação cultural: “O trabalho desenvolvido pelo Museu Etnográfico da Madeira demonstra como a investigação, a recolha de campo e a divulgação pública podem caminhar lado a lado. Projectos como os ‘Cadernos de Campo’ são essenciais para aproximar o público do património e para garantir que estes saberes não se perdem com o tempo".