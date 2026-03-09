Museu Etnográfico da Madeira promove oficina sobre o tradicional bolo do caco

O Museu Etnográfico da Madeira, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, promove, no próximo dia 14 de março, sábado, entre as 10h00 e as 12h30, a oficina “Do Caco à Massa”, uma iniciativa aberta ao público em geral que pretende dar a conhecer técnicas tradicionais associadas à confeção do emblemático bolo do caco. A actividade tem um limite máximo de 12 participantes.

Segundo nota à imprensa, aoficina integra-se no âmbito da exposição temporária Cantaria Mole, patente naquele museu até 21 de Março, e será orientada por Agostinha Reis, Fátima de Jesus e José Santos, assistentes técnicos da instituição.

A sessão será dividida em dois momentos distintos. Numa primeira fase, os participantes poderão assistir à execução da pedra utilizada para cozer o bolo do caco, trabalhada em cantaria mole, acompanhando todo o processo de construção. Além de observar, os participantes terão também a oportunidade de experimentar algumas das técnicas tradicionais utilizadas na sua elaboração.

Num segundo momento, será apresentada a confecção do bolo do caco segundo uma receita tradicional recolhida no Porto Santo, conduzida por Maria José Neves, permitindo conhecer as diferentes etapas de preparação desta especialidade gastronómica da região.

Historicamente, este pão era cozido sobre um caco de pedra, um bloco achatado que normalmente não tinha outro aproveitamento. A peça era colocada sobre cinza ou lume directo, permitindo cozer o pão em forma de bolo redondo e achatado. Este método era particularmente importante para as classes menos abastadas, que assim conseguiam cozer pão sem recorrer aos fornos públicos pagos.

A origem do bolo do caco é considerada controversa. O termo 'caco' poderá derivar do latim caccabum, que significa panela ou caldeirão. Alguns autores definem o caco como uma pedra ou chapa de ferro onde se coze o bolo de trigo, enquanto outros descrevem o utensílio como uma lâmina espessa de ferro ou de olaria destinada à cozedura destes bolos.

Actualmente, em algumas casas da região, mantém-se viva a tradição de amassar o pão à mão e cozer o bolo do caco sobre uma pedra de tufo aquecida no lar.

As inscrições para a oficina decorrem até 12 de Março e podem ser feitas através do email [email protected] ou pelo telefone 291 145 326.

Para o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, iniciativas como esta são fundamentais para valorizar e preservar o património cultural da Região. “Actividades como a oficina ‘Do Caco à Massa’ permitem aproximar o público das nossas tradições, mostrando não apenas os objectos e os saberes, mas também os processos e as histórias que fazem parte da identidade madeirense”, afirma.

O governante sublinha ainda a importância do trabalho desenvolvido pelos serviços educativos do Museu Etnográfico da Madeira. “Ao proporcionar experiências participativas, o museu cumpre um papel essencial na transmissão do conhecimento entre gerações e na valorização de práticas tradicionais, como a confeção do bolo do caco, que são um símbolo da nossa cultura”, acrescenta.