'A Invenção do Funchal' para ver no Museu de Fotografia da Madeira

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s inaugura pelas 16h30 desta quarta-feira, 18 de Março, a exposição 'A Invenção do Funchal', um projecto desenvolvido em parceria como arquitecto Paulo David, curador da mostra. O secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente no evento.

A exposição, que estará patente ao público até Junho próximo, propõe uma reflexão sobre a formação e transformação urbana do Funchal a partir da memória dos antigos conventos da cidade, enquanto elementos estruturantes do seu desenvolvimento histórico e territorial. O projecto cruza diferentes linguagens e fontes documentais, incluindo desenhos arquitectónicos, cartografia, gravuras históricas, elementos arqueológicos e fotografias provenientes do acervo do Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s.

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s é tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.

O secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, refere que a exposição “convida-nos a revisitar o Funchal através das suas múltiplas camadas de memória, revelando como o passado continua a moldar a identidade e a projeção futura da cidade. Ao cruzar diferentes linguagens e perspectivas, este projecto reforça a importância de preservar, interpretar e valorizar o nosso património cultural como elemento vivo e inspirador para as gerações presentes e futuras”.