A casa veste-se de Primavera e prepara-se para a Páscoa na Decoreve

A Decoreve já deu as boas-vindas à Primavera e isso sente-se logo à entrada da loja localizada na Rua Vale D’Ajuda. Com os dias mais longos e a Páscoa a aproximar-se, esta é talvez a altura mais propícia para renovar o seu lar com cor e frescura.

Por isso, arregace as mangas e traga o espírito da estação para dentro de casa. É também uma forma de reunir miúdos e graúdos à volta de uma mesa, prontos para dar asas à imaginação.

Na loja, as flores dominam o ambiente em arranjos naturais, quase como se tivessem acabado de ser colhidas e servem de base a uma decoração onde não faltam referências à época. Aliás, um item no qual a Decoreve aposta são as flores artificiais. A procura é muita, mas o stock também é vasto para atender à demanda dos clientes. Mas há também coelhos, ovos e inúmeras peças temáticas.

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Mais do que seguir uma tendência, a Decoreve procura criar inspiração. A montra sugere combinações, cruza texturas e mostra como pequenos apontamentos podem fazer diferença em casa. Porque, no fundo, a Páscoa também se faz dos pormenores que tornam o espaço mais acolhedor e com identidade própria. Só lhe resta mesmo visitar a loja e ficar a par de todas as tendências.

Descubra a Decoreve e deixe-se inspirar. Porque cada casa merece ser um verdadeiro lar.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104, Lj. R, Funchal

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