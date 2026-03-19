Universidade da Madeira acolhe Seminário Internacional Desporto e Ciência em Abril

O Seminário Internacional Desporto e Ciência 2026 vai decorrer, na Universidade da Madeira (UMa), nos dias 23 e 24 de Abril.

O evento é promovido pelo Departamento de Educação Física e Desporto da Faculdade de Ciências Sociais da UMa, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Associação de Futebol da Madeira, da Direção Regional do Desporto, do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), do Instituto de Tecnologias Interativas (ITI) e do Centro de Desenvolvimento Académico (CDA), tendo como objetivo a partilha de conhecimento científico na área das Ciências do Desporto.

Durante dois dias, docentes e investigadores da UMa e de instituições nacionais e internacionais vão discutir temas relacionados com: treino desportivo, saúde e prescrição do exercício, educação física e gestão do desporto.

O seminário abre espaço também à participação de alunos de licenciatura, mestrado e doutoramento, assim como de treinadores e profissionais do desporto, proporcionando momentos de reflexão, formação e partilha de experiências.

As inscrições estão abertas até 22 de Abril e podem ser efetuadas através do formulário disponível no site do International Seminar Sport and Science 2026. Os resumos para comunicações orais ou em formato poster devem ser submetidos até 20 de Março para o e-mail [email protected].

O seminário pretende, assim, reforçar a ligação entre investigação científica e prática desportiva, promovendo a actualização de conhecimentos e a criação de redes entre académicos e profissionais do sector.