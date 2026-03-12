Seminário do projecto 'WAY - Quem te viu e quem te vê' chega à Madeira

A Escola Horácio Bento de Gouveia acolhe, dia 20 de Março, o seminário 'Aprendizagem autorregulada através da observação e feedback de pares entre alunos', promovido pelo 'Projecto WAY – Quem te viu e quem te vê! – Promover a aprendizagem autorregulada dos alunos nas aulas através da observação entre pares.'

A iniciativa parte da Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM), em parceria com a Divisão de Formação Contínua (DFC) da Direção Regional de Educação da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

O projecto tem como principal objectivo "divulgar práticas inovadoras de aprendizagem autorregulada, centradas na observação estruturada e no feedback entre pares, potenciando o desenvolvimento de competências metacognitivas e colaborativas entre alunos".

As conferências e workshops contarão com especialistas provenientes de instituições de referência, como o CIIE – Centro de Investigação e Intervenção Educativas da FPCE da Universidade do Porto, bem como docentes que já aplicaram a prática pedagógica desenvolvida no projeto, proporcionando uma abordagem científica e experiencial. O seminário encontra-se validado pela DRE/DFC para efeitos de formação, com 6 horas validadas. A participação é gratuita, mediante inscrição em www.dtim.pt ou na plataforma INTERAGIR